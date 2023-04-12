Зірка "Месників" Реннер з донькою вперше після моторошної аварії пройшовся червоним хідником

Голлівудський актор Джеремі Реннер, який прославився завдяки ролі "Соколиного ока", вперше після моторошної аварії пройшовся з травмованою ногою червоним хідником.

Знаменитість побував на прем'єрі серіалу від Disney + "Реннервація". Зокрема, у стрічці Джеремі зіграв одну з ролей. Прем'єра картини відбулася у Лос-Анджелесі. Компанію Реннеру склала його 10-річна донька Ава.

Джеремі Реннер / Фото: Associated Press

Джеремі прийшов на прем'єру у синьому офіційному костюмі, однак допомагала йому тримати рівновагу тростинка. Донька актора була одягнена у синю довгу сукню зі шлейфом.

Джеремі Реннер, а поруч з ним донька Ава / Фото: Associated Press

Зазначимо, 1 січня з Джеремі Реннером стався нещасний випадок. Актора випадково переїхав власний ратрак, коли він прибирав сніг. Знаменитість отримав серйозну травму ноги і почав стікати кров’ю. У результаті Джеремі госпіталізували до лікарні вертольотом.

Тривалий час актор відновлювався у медзакладі. Нещодавно лікарі відпустили його додому. Хоч Джеремі вже поступово відновлюється та повертається до нормально життя, рідні зірки говорять, що йому все ж таки складно рухатися і він мучиться від болю.

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