Гламур
25
1 хв

Зірка "Месників" Кріс Еванс вперше став батьком

Інсайдери повідомили радісну новину.

Злата Ковтун
Кріс Еванс

Кріс Еванс / © Associated Press

44-річний голлівудський актор Кріс Еванс та його 28-річна дружина — Альба Баптіста — вперше стали батьками.

Малюк з’явився на світ у суботу в рідному штаті актора — Массачусетсі, як пише TMZ. Поки пара не розкриває жодних подробиць — ані стать, ані ім’я дитини не відомі. Та шанувальники вже засипали зіркове подружжя привітаннями, адже на цю новину чекали ще від літа.

Тоді фанатський акаунт пари привітав Кріса з Днем батька, а батько Альби, Луїс Баптіста, загадково прокоментував: "Твоя черга наближається!" Цей натяк і став першим сигналом, що пара очікує на поповнення.

Кріс Еванс та Альба Баптіста / © Associated Press

Кріс Еванс та Альба Баптіста / © Associated Press

До слова, Кріс і Альба одружилися 9 вересня 2023 року на камерній церемонії, куди запросили лише найближчих. Їхній роман став публічним за дев’ять місяців до весілля, коли закохані вперше підтвердили стосунки в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 70-річний актор і зірка Marvel Келсі Греммер знову став батьком — його 45-річна дружина народила сина. Голлівудський гуморист вже виховує дітей від чотирьох різних жінок, а тепер знову насолоджується батьківством у поважному віці.

25
