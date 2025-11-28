Зірка "Молодого театру" різко висловився про секс-скандал Білоуса і шокував, чому це замовчувалось

Ілля Чопоров та Андрій Білоус

Зірка вистави «Кабаре» Ілля Чопоров різко висловився про секс-скандал довкола колишнього керівника «Молодого театру», режисера Андрія Білоуса.

Скандал розгорівся у січні цього року. Андрія Білоуса звинуватили в сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. На проєкті "Наодинці з Гламуром" Ілля Чопоров, який працює в «Молодому театрі», зізнається, що знав про ці ймовірні інциденти ще до того, як вони стали публічними. Щоправда, актор не наважувався навіть на розмову з режисером, оскільки б на його акторській кар’єрі можна було б поставити хрест.

«У мене особистих розмов із ним не було. Мене б не просто звільнили. Скоріш за все, моє життя в театрах інших було б теж завершено. Не тільки моє, але й всіх, хто зі мною працює. Це дуже складна структура. Те, що ми змогли її хоч якось зрушити, це вже велика перемога», — говорить зірка «Кабаре» Анні Севастьяновій.

Андрій Білоус

Ілля Чопоров зізнається, що пишається жінками, які наважились про це говорити публічно та дати відповідні показання проти Андрія Білоуса в суді. За словами актора, це насправді не так просто, як здається. Зірка «Кабаре» також наголошує, що вони наразі серйозно налаштовані довести справу до кінця, аби винний поніс покарання.

«Він ще не у в’язниці. Ми для цього робимо максимально все. Але це дуже складний кейс, який насправді є унікальним, чим я пишаюся. Пишаюся мужністю і нереальною силою дівчат, які змогли про це говорити, які будуть свідчити в суді. Повірте, це не дуже просто. Є люди, які досі не можуть зізнатися, свідчити, хоча їхні свідчення були надважливі. Треба розуміти, що це нелегко. Всі ці запитання, чому ти мовчала, чому не робила жодних кроків…Я радію за цих людей, оскільки вони не розуміють, як це. Ми хочемо довести цю справу до кінця. Я впевнений, якщо нам вже вдалося довести її до СІЗО, то ми зможемо довести її до вироку», — говорить Чопоров.

Секс-скандал довкола Андрія Білоуса — що відомо

Гучний скандал розгорівся в січні цього року. Колишня студентка режисера зробила анонімну заяву, в якій стверджувала, що стала жертвою домагань з боку Білоуса. Дівчину підтримала низка культурних діячів. Врешті, інші теж почали говорити.

Пізніше працівники «Молодого театру» написала листа до КМДА з проханням звільнити Андрія Білоуса з посади керівника театру. Спочатку режисера відсторонили від роботи, але згодом він повернувся. Після шквалу обурення Білоус таки остаточно звільнився.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження проти режисера та розпочала розслідування. 22 жовтня Андрію Білоусу обрали запобіжний захід. Режисер до 17 грудня перебуватиме під вартою. Йому оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 152, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 153 та ч. 2 ст. 153. Сам режисер всі звинувачення заперечує. Він визнає, що інтим був, але лише за згодою.