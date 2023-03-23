Зірка "Москва сльозам не вірить" Рязанова обізвала Зеленського "дурником" та "бичком"

Ще одна прихильниця путіна, радянська акторка Раїса Рязанова, відома багатьом за роллю Тоні Буянової у стрічці "Москва сльозам не вірить" поділилася своїми "розумними" думками.

У програмі пропагандиста Бориса Корчевнікова артистка заявила що не розуміє, навіщо українці "це все затіяли". Окрім того, Рязанова вважає, що президентом України Володимиром Зеленським якісь "нелюди" та "козли" керують як "бичком" і назвала очільника нашої країни "дурником".

"Як з'ясувалося, Зеленський такий ведений. Його просто за ручку підведи до шахти, штовхни і він впаде. Але до шахти йтиме, вірячи цим нелюдам. Невже він сам не розуміє? Ну чоловік наче не дурний. Але, дурний виходить, у підсумку. Просто дурник, як бичок. Ведуть його на мотузочці. А веде козел. Козел, я маю на увазі, який веде на бійню", - вибухнула Рязанова.

Нагадаємо, не так давно перли видала зірка серіалу "Свати", яка зіграла Ларису Буханкіну, акторка Олеся Железняк. Вона заявила, що президент України Володимир Зеленський хоче вбити її дітей.

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