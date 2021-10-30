Зірка "Моєї прекрасної няні" Гаркалін перебуває у лікарні вкрай тяжкому стані

Стан артиста погіршується.

Російського актора та зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Валерія Гаркаліна нещодавно госпіталізували до лікарні з коронавірусом.

Лікарі повідомляють, що стан артиста лише погіршується. Актору постійно призначають нові препарати для серця. Втім, тиск Валерія критично падає, пише kp.ru. Медики оцінюють його стан як вкрай тяжкий.

Валерій Гаркалін / kinopoisk.ru

Зазначимо, Валерія Гаркаліна госпіталізували з коронавірусом до лікарні ще на початку жовтня. В артиста діагностували критичну стадію пневмонії, а також серйозне ураження легень - 75-85%. Гаркаліна ввели у стан штучної коми, аби його організму було легше впоратися з хворобою.

До слова, хвороба у чоловіка розвивається на тлі хронічних проблем з серцем.

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