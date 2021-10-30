Зірка "Моєї прекрасної няні" Гаркалін перебуває у лікарні вкрай тяжкому стані

Стан артиста погіршується.
Російського актора та зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Валерія Гаркаліна нещодавно госпіталізували до лікарні з коронавірусом.
Лікарі повідомляють, що стан артиста лише погіршується. Актору постійно призначають нові препарати для серця. Втім, тиск Валерія критично падає, пише kp.ru. Медики оцінюють його стан як вкрай тяжкий.
Зазначимо, Валерія Гаркаліна госпіталізували з коронавірусом до лікарні ще на початку жовтня. В артиста діагностували критичну стадію пневмонії, а також серйозне ураження легень - 75-85%. Гаркаліна ввели у стан штучної коми, аби його організму було легше впоратися з хворобою.
До слова, хвороба у чоловіка розвивається на тлі хронічних проблем з серцем.
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