Зірка "Миколиної погоди" приголомшив розміром пенсії до війни та як вона зменшилась
Ведучий говорить, що інфляція зробила своє, і пенсійні виплати в нього стали суттєво меншими.
Зірка програми "Миколина погода", ведучий Микола Луценко приголомшив, яку пенсію отримував до початку повномасштабної війни в Україні та як вона зменшилась.
Знаменитість говорить, що у нього були доволі чудові пенсійні виплати. Зокрема, розмір його пенсії сягав максимуму, а це близько 25-26 тисяч гривень. Проте з початком війни в Україні все суттєво змінилось. Микола Луценко в інтерв'ю "РБК-Україна Life" говорить, що інфляція зробила своє, і його пенсія зменшилась наполовину.
"Пенсія в мене наполовину всохла. Інфляція. Я 2014 року йшов на пенсію – дуже у мене непогана пенсія була. Ближче до максимуму, приблизно 25-26 тисяч гривень", - ділиться ведучий.
Проте Микола Луценко визнає, що зараз тяжкі часи і всім живеться нелегко. Ведучий наголосив, що чудово, що в період війни пенсію виплачують і роблять індексацію, а це, за його словами, нелегко.
"Це таке діло. Це об'єктивно. В усіх так. Це просто стан нашої економіки, особливо зараз. Взагалі, у таку годину, коли війна, але постійно платят, навіть індексацію роблять – це теж я розумію, що не так просто", - зазначив ведучий.
