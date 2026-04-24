ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Миколиної погоди" приголомшив розміром пенсії до війни та як вона зменшилась

Ведучий говорить, що інфляція зробила своє, і пенсійні виплати в нього стали суттєво меншими.

Автор публікації
Валерія Сулима
Коментарі
Микола Луценко

Микола Луценко / © скриншот з відео

Зірка програми "Миколина погода", ведучий Микола Луценко приголомшив, яку пенсію отримував до початку повномасштабної війни в Україні та як вона зменшилась.

Знаменитість говорить, що у нього були доволі чудові пенсійні виплати. Зокрема, розмір його пенсії сягав максимуму, а це близько 25-26 тисяч гривень. Проте з початком війни в Україні все суттєво змінилось. Микола Луценко в інтерв'ю "РБК-Україна Life" говорить, що інфляція зробила своє, і його пенсія зменшилась наполовину.

"Пенсія в мене наполовину всохла. Інфляція. Я 2014 року йшов на пенсію – дуже у мене непогана пенсія була. Ближче до максимуму, приблизно 25-26 тисяч гривень", - ділиться ведучий.

Микола Луценко / © скриншот з відео

Микола Луценко / © скриншот з відео

Проте Микола Луценко визнає, що зараз тяжкі часи і всім живеться нелегко. Ведучий наголосив, що чудово, що в період війни пенсію виплачують і роблять індексацію, а це, за його словами, нелегко.

"Це таке діло. Це об'єктивно. В усіх так. Це просто стан нашої економіки, особливо зараз. Взагалі, у таку годину, коли війна, але постійно платят, навіть індексацію роблять – це теж я розумію, що не так просто", - зазначив ведучий.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie