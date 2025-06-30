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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
6641
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Миколиної погоди" розсекретив розмір своєї максимальної пенсії і чому продав квартири в Києві

Микола Луценко жив та працював у Києві. Однак шість років тому він оселився в Чернігові та пояснив чому.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Микола Луценко

Микола Луценко / © скриншот з відео

Зірка програми "Миколина погода" Микола Луценко, який раніше розповів про перебування у в'язниці, розсекретив розмір своєї пенсії та зізнався, чому продав квартири в Києві.

Ведучий отримує пенсійні виплати. На розмір своєї пенсії Микола Луценко не скаржиться. Ведучий в інтерв'ю Аліні Доротюк зізнається, що отримує близько 23 тисяч. Зірка "Миколиної погоди" наголосив, що така пенсія в нього через те, що він свого часу багато працював. Щоправда, нині виплати здаються вже й не такими великими через інфляцію.

"У мене пенсія нормальна - майже 100%. У нас є мінімальна і максимальна пенсія. Мінімалка, по-моєму, 2300, а 23 тисячі — це максимальна. У мене поруч із максимальною. Коли я йшов на пенсію, то вона була дуже непогана. А потім пані інфляція зубками відкусила. Жити можна, але я ж стільки тоді працював, у мене стільки усіляких доходів було — і це все йшло у державу", - поділився ведучий.

Микола Луценко / © скриншот з відео

Микола Луценко / © скриншот з відео

До речі, вже шість років Микола Луценко проживає в Чернігові. Знаменитість зізнався, що продав майно в Києві та переїхав. Він прийняв таке рішення через те, що в великому місті для комфортного проживання потрібно більше коштів. Окрім того, Микола Луценко цінує свій час, а в Києві, аби кудись доїхати, ведучий чимало годин витрачав.

"Коли не було роботи, я зрозумів, що мені потрібно кудись переїхати. Київ таке місто, що воно й дає багато, але й забирає дуже багато. Велике місто бере вас за шкірки, і ви вже не собі належите. Я їздив на роботу дві години і назад дві, разом чотири", - зазначив Луценко.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Тетяна Цимбал висловилася про розмір своєї пенсії. Виявляється, їй не врахували 16 років стажу.

Дата публікації
Кількість переглядів
6641
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