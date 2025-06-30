Зірка "Миколиної погоди" шокував, як потрапив до в'язниці з відомим актором: який термін вони відбули

Микола Луценко / © скриншот з відео

Реклама

Ведучий програми "Миколина погода" Микола Луценко несподівано згадав, як потрапив за ґрати під час студентських років. І не один, а разом зі своїм зірковим однокурсником, майбутнім актором з "Шоу довгоносиків" Віктором Андрієнком.

Микола Миколайович розповів, що інцидент трапився ще в СРСР. Тоді Андрієнко запропонував товаришу разом піти на студію по свою зарплату. Уже дорогою назад вони натрапили на румунських туристів, які запропонували купити джинси — предмет розкоші на той час.

"За радянської влади я сидів у в'язниці. Це ми були з Вітею Андрієнко, моїм однокурсником. І ми потрапили під роздачу в останній рік нашого інституту. Вітя трохи підробляв каскадером на студії й запропонував піти забрати зарплату. Ми взяли гроші й на площі Перемоги йдуть такі румуни у шапках й кажуть: "Готель "Русь". А я без всякого вирішив їх провести. І вони показують, що у них є джинси. А у Віті якраз є зарплата. Нам їх принесли", — розповів шоумен в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Реклама

Микола Луценко / © скриншот з відео

За мить до них підійшли КДБбісти й почали допит. Хлопців-студентів звинуватили у підозрілому контакті з іноземцями й навіть у нападі на них. У підсумку Луценко та Андрієнко отримали 15 діб арешту. Після звільнення речі повернули, але це на все життя дало розуміння справжньої сутності Росії.

"А потім підійшли КДБісти й запитують, з ким ми розмовляли. Я кажу, що з румунами. А вони: "А вам антирадянську літературу не пропонували?". Думали, нас відпустять, а ні! Нас повезли у відділок, а ранком – у Печерський суд. Нас звинувачували, що ми вбивали румунів. Ніхто не чіпав їх! Вони понавигадували, що ми чіплялися, матюкалися, викручували руки. Тримали у в'язниці 15 діб і випустили. І штани віддали. Хотіли поперти з університету, а ми були найкращими студентами", — приголомшив Луценко.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ада Роговцева майстерно довела до істерики заслужену акторку РФ лише двома словами.