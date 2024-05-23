Зірка "Надприродного" Коллінз побував біля лінії фронту на Сумщині та довів росіян до істерики

Зірка серіалу "Надприродне", американський актор з українським корінням Міша Коллінз побував біля лінії фронту.

Зокрема, артист разом із режисером Даріусом Мардером приїхав до Сумської області та провів там день. У Коллінза була важлива місія під час поїздки. Він разом із підрозділами ДСНС побував на територіях, де відбувається гуманітарне розмінування та на власні очі спостерігав за роботою саперів. Окрім того, зірка Голлівуду побачив, як працюють водолази, та встиг познайомилися з пошуковими собаками.

Міша Коллінз у Сумській області / Фото: t.me/U24_gov_ua

Міша Коллінз також приїхав до зруйнованої російським ворожим дроном школи. Актор на власні очі побачив, які злочини чинить РФ.

Про свою поїздку Міша Коллінз активно розповідав у соцмережах, аби вкотре привернути увагу світу до війни в Україні та до важливості надавання допомоги українцям. Дописи Коллінза не оминули увагою і росіяни. У коментарях у них почалася справжня істерика. Жителі країни-агресорки повторювали наративи російської пропаганди та обурювалися, як це їхній кумир не підтримує вбивства невинних людей. Сам Коллінз на цю істерику уваги не звертав.

Міша Коллінз у Сумській області / Фото: t.me/U24_gov_ua

Нагадаємо, днями Міша Коллінз прибув до України з важливою місією. Актор привертає увагу до гуманітарного розмінування. Ба більше, він збирає кошти на спеціальний автомобіль, який допоможе у знешкодженні вибухонебезпечних предметів. Вартість авто становить 450 тисяч доларів.

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