Зірка "Надприродного" Коллінз приїхав до Києва і показався на тлі знищеної російської техніки

Зірка серіалу "Надприродне", американський актор з українським корінням Міша Коллінз знову приїхав до Києва.

Артист прибув до столиці потягом вранці, 21 травня. Він вже встиг зробили декілька фото на залізничному вокзалі. Окрім того, актор побував в центрі Києва, де розташована згоріла російська техніка. Знаменитість також там зробив фото.

Міша Коллінз у Києві / Фото: instagram.com/misha

Міша Коллінз зізнався, що для нього є честю повертатися до України, адже він неабияк любить країну та хоче допомагати під час війни. Тож, цього разу Коллінз приїхав не просто так, адже в нього є важлива місія. Актор поділився, що буде далі знайомитися з регіонами, а також привертати увагу до розмінування. Річ у тім, що коли російські військові окуповували території, вони мінували все довкола. Тож, нині розмінування – це важлива задача.

Міша Коллінз у Києві / Фото: instagram.com/misha

"Доброго ранку, Україно. Сонце щойно зійшло, а я вже прибув до Києва. Я буду знайомитися з регіонами і говорити про розмінування. А ще я хочу сказати, що я люблю тебе, Україно, і дуже дякую за те, що ми мене прийняла. Для мене велика честь повертатися сюди", - поділився актор.

Зірка "Надприродного" Міша Коллінз прибув до України і назвав ціль свого приїзду

Нагадаємо, Міша Коллінз вперше приїжджав до України в травні минулого року. Знаменитість побував у Києві. Також актор відвідав Чернігівщину та звільнений від окупантів Ірпінь.

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