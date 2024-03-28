Зірка "Надприродного" Коллінз вигадав оригінальний спосіб, як допомогти Україні у відбудові

Зірка серіалу "Надприродне", американський актор з українським корінням Міша Коллінз вигадав оригінальний спосіб, як допомогти Україні відбудувати школу в Дніпропетровській області, яка в жовтні 2022 року була знищена російською ракетою.

Артист неочікувано закликав пограти в незвичайну гру, яка буде пов'язана із дослідженням українського Соледара, що в Донецькій області. Так, фандрейзингова платформа UNITED24 у співпраці з французьким розробником Endorah презентувала віртуальну гру на базі Minecraft, яка отримала назву Minesalt.

Міша Коллінз

Гравці зможуть не лише дослідити знамениті соляні копальні Соледара, а й безпосередньо допомогти Україні у відбудові. Задля цього потрібно запустити гру, за найкоротший час зібрати кристали та пройти квіз. Після цього охочі можуть зробити пожертву на допомогу Україні. Серед тих гравців, які задонатять від 10 та 24 доларів відповідно відбудеться розіграш спеціальних призів, зокрема 10 кастомізованих фігурок з гри та п'ять пачок соледарської солі "Міць.Українська кам'яна" з підписом Володимира Зеленського.

Міша Колліз в оригінальний спосіб закликав допомагати Україні у відбудові

Всі зібрані кошти підуть на відбудову Великокостромської гімназії, що розташована в Дніпропетровській області. Навчальний заклад був зруйнований російською ракетою у жовтні 2022 року, тож 250 дітям, які здобували там освіту до початку повномасштабної війни, просто немає де навчатися. Для відбудови необхідно зібрати 1 150 000 доларів.

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