Зірка "Надприродного" Міша Коллінз у своє 49-річчя попросив про особливий подарунок для України

Зірка серіалу "Надприродне", американський актор з українським корінням Міша Коллінз у свій день народження попросив про особливий подарунок для України.

Так, 20 серпня знаменитості виповнилося 49 років. Як у своєму Instagram зізнався Коллінз, у свій день народження він зазвичай утримується від святкувань та не хоче подарунків. Однак цього року актор вирішив зробити корисну справу.

Знаменитість попросив прихильників долучитися до збору коштів на розмінування України. Як зазначив актор, йому буде справді приємно, якщо його фани перекажуть хоча б один долар на допомогу українцям та пришвидшать настання мирного життя.

Міша Коллінз та Володимир Зеленський / Фото: instagram.com/misha

"Зазвичай я намагаюся нічого не робити з нагоди дня народження, але я зрозумів, що хочу щось зробити. Я був би радий, якби ви зробили свій внесок розмінування України, щоб допомогти врятувати мирне населення. Це надзвичайно ефективний спосіб витратити кілька доларів. Тож пожертвуєте кошти для України, щоб порадувати мене на день народження?" – звернувся до фанів Коллінз.

Нагадаємо, Міша Коллінз – амбасадор урядової платформи UNITED24 у напрямку розмінування земель. Наприкінці травня актор приїжджав до України, а саме до Києва. У росіян почалася справжня істерика, адже їхній кумир підтримує українців та засуджує жахливу війну, винуватицею якої є Росія.

Читайте також: