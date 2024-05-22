Зірка "Надприродного" Міша Коллінз вигадав оригінальний спосіб, як допомогти Україні у розмінуванні

Зірка серіалу "Надприродне", американський актор з українським корінням Міша Коллінз розповів, як допомагає Україні у розмінуванні деокупованих територій.

Зірка Голлівуду на власні очі бачив наслідки перебування окупантів на українських землях та спостерігав за роботою саперів, які знешкоджують вибухонебезпечні предмети, залишені російськими окупантами. Тож, Коллінз хоче допомогти Україні у розмішуванні. Артист ініціював благодійний збір коштів на спеціальне авто для розмінування.

Міша Коллінз / Фото: instagram.com/u24.gov.ua

"Люди постійно запитують мене: "Що ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію? Хіба ми не повинні залишити це питання на розсуд урядів?". Але кожен долар допомагає, а проєкт розмінування в Україні є надзвичайно важливим і надзвичайно недофінансованим. Наші пожертви на купівлю цієї машини не закінчать війну, і вона не очистить усі українські землі, проте вона знешкодить багато тисяч мін та боєприпасів, що не вибухнули, і не дасть сотням, якщо не тисячам, невинних українців, зокрема жінкам та дітям, втратити кінцівки або життя", - прокоментував актор.

Ціль благодійного збору – 450 тисяч доларів. Саме стільки коштує автівка. Завдяки їй сапери зможуть більш безпечно розміновувати землі, перевозити вибухонебезпечні предмети до місць їхньої ліквідації. Машина броньована та може легко пересуватися бездоріжжям, тим часом екіпаж захищений спеціальною стінкою, яка не дозволить уламкам розлітатися та зменшує вплив ударної хвилі у разі детонації вибухового предмета.

До речі, охочі задонатити кошти зможуть взяти участь у розіграші призів. Міша Коллінз серед тих, хто переказав на розмінування України від 24 доларів, розіграє тренч із "Надприродного" та п'ять краваток зі своїм підписом.

Міша Коллінз

"Навіть після закінчення війни це залишиться суттєвою проблемою, але невеликі внески допоможуть запобігти невимовним стражданням. Тому я прошу всіх, хто може, зробити свій внесок. А щоб заохотити вас, якщо ви фанат мого старого шоу, ви можете виграти пальто або краватку Кастіеля з моїм автографом", - зазначив актор.

Нагадаємо, нині Міша Коллінз перебуває в Україні. До Києва артист прибув 21 травня. Він вже встиг сфотографуватися на тлі знищеної російської техніки та розповісти про ціль свого візиту України.

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