Зірка "Надприродного" Коллінз обурив українців неоднозначною позицією щодо війни в Україні

Американський актор Міша Коллінз, зірка серіалу "Надприродного", здивував своєю двозначною позицією щодо війни Росії проти України.

Зірка зробив емоційний допис у Threads після зустрічі з російським бортпровідником. За словами актора, чоловік, який впізнав його та попросив фото, зніяковіло зізнався, що з Росії, адже "знає, що Коллінз ненавидить цю країну". У відповідь артист вирішив публічно уточнити свою позицію: він не має ненависті до народів, а лише до їхніх лідерів.

"Я ненавиджу те, що Путін зробив з Україною та Сирією. Я не ненавиджу палестинців, але ненавиджу те, що зробив ХАМАС 7 жовтня. Я не ненавиджу Ізраїль чи ізраїльтян, але ненавиджу страждання та руйнування, які приніс Нетаньяху. Я люблю свою країну, але ненавиджу те, що робить Трамп", — написав актор.

Коллінз додав, що погані лідери використовують народи для власної вигоди, а це не робить простих людей "поганими". На його думку, навпаки, такі обставини мають надихати на боротьбу за справедливість.

Втім, українські підписники зірки з такою позицією не погодилися. Українці подякували Коллінзу за його підтримку, але підкреслили: міф про "хороших росіян" — небезпечний і шкідливий для розуміння справжньої суті війни. Вони нагадали, що відповідальність за війну лежить не лише на Путіні, а й на самих росіянах:

Це не Путін стоїть на окупованих територіях і стріляє в українців. Це роблять прості росіяни.

Мішо, почитай, як вони радіють нашим смертям і пишуть, що Крим та Маріуполь їхні.

Якщо 140 мільйонів людей не можуть повстати проти жменьки злочинців при владі, то це тому, що вони цього не хочуть.

