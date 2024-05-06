Зірка "Оппенгеймера" звинуватила відомого російського режисера у знущаннях з неї: "Було жахливо"

Британська акторка Емілі Блант, відома своїми ролями у фільмах "Оппенгеймер" і "Каскадери", шокувала заявою про знущання з неї з боку російського режисера-путініста Андрія Кончаловського.

В інтерв'ю іноземному виданню The Sun акторка розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею на початку її кар'єри. Так, Емілі пригадала, як у 19 років прийшла на один зі своїх перших кастингів на роль у фільмі "Лев узимку", режисером якого був росіянин. За її словами, атмосфера на майданчику постійно була напруженою. Зокрема Кончаловський перебивав юну зірку та всіляко висловлював свою жінконенависницьку позицію.

"Він був дуже жорстоким під час акторського кастингу і часто перебивав мене по декілька разів. Це була дуже жінконенависницька атмосфера. Я добре запам'ятала цей кастинг, коли ти просто почуваєшся жахливо приниженою", — розповіла знаменитість.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

У результаті Блант так і не вдалося здобути роль у стрічці. Натомість акторка почувалася пригніченою та знесиленою після спілкування з режисером. Цікавим також є те, що на цю роль свого часу Кончаловський затвердив дружину-росіянку, горе-кулінарку Юлію Висоцьку.

"Я маю сказати, що він був підлим. Це справді жахливо. Звичайно, ми (актори — прим. ред.) не завжди можемо бути непохитними. Так чи інакше це завдає шкоди твоїм почуттям й інколи це переростає до крайніх меж. Втім, такий досвід може бути як гірким, так і легким і приємним. І як актор ти постійно маєш бути готовим до будь-чого. Втім, це прослуховування було одним з найнеприємніших", — додала Емілі Блант.

Нагадаємо, раніше гуморист Андрій Бєдняков різко висміяв російську ведучу й блогерку Настю Івлєєву, з якою свого часу був співведучим відомого тревел-шоу.

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