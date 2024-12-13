Зірка "Памфіра" Іван Шаран шокував, як готувався до знімань у Польщі: "Відвідував тюрму"

Український актор театру й кіно, відомий за фільмом "Памфір", Іван Шаран знявся у картині CAPO польського режисера Роберта Квілмана.

Режисер побачив Шарана в картині "Памфір" і після проб запропонував йому головну роль. Знімання проходили у Варшаві та в передмісті. За сюжетом нової стрічки польська організація шукає дешеву робочу силу в Колумбії, Гватемалі та Україні. Новобранцям обіцяють соціальний пакет, гідну зарплату. А насправді ж робітники опиняються в жахливих умовах де з ними поводяться, як з рабами.

Персонаж Шарана Максим, колишній легіонер французької армії, його вигнали через конфлікт на службі й він опинився в компанії найманих робітників. Випадково чи ні, але Максима помічає директор фірми, який робить його своєю правою рукою, а згодом і керівником. Він тримає робітників в страху, а у разі провини жорстко карає.

Іван Шаран у фільмі CAPO режисера Роберта Квілмана. Фото: Filip Trzaskowski

Іван Шаран у фільмі CAPO режисера Роберта Квілмана. Фото: Filip Trzaskowski

Іван Шаран у фільмі CAPO режисера Роберта Квілмана. Фото: Filip Trzaskowski

Щоб вжитися в роль артисту навіть довелося побувати у незвичних місцях. Зокрема, він поспілкувався з людьми у в'язниці й гуртожитку. Найбільше подиву, за словами Івана, викликали саме знімальні майданчики.

"Перед зніманнями я відвідував польську тюрму, поспілкувався з охоронцями, також зустрічався з хлопцем, який служив у французькому легіоні. Це було неймовірно, бо я дуже багато чого взяв від них для свого персонажа. Коли я побачив реальний гуртожиток, де в жахливих умовах проживали колумбійці та українці, у мене серце стислося. Я поспілкувався з українцями, які там живуть і працюють, їхні історії шокують, кожна як окрема історія для фільму", – розповів Шаран.

Іван Шаран у фільмі CAPO режисера Роберта Квілмана. Фото: Filip Trzaskowski

Іван Шаран у фільмі CAPO режисера Роберта Квілмана. Фото: Filip Trzaskowski

Іван Шаран у фільмі CAPO режисера Роберта Квілмана. Фото: Filip Trzaskowski

Прем'єра фільму відбудеться вже в наступному році. Щоправда, спочатку картину планують презентувати на кінофестивалях в різних країнах.

Нагадаємо, нещодавно ще одна зірка "Памфіра" Олександр Яцентюк розкрив правду про знімання еротичної сцени у фільмі.

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