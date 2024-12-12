Зірка "Памфіра" Олександр Яцентюк розкрив, як знімали одну з найскладніших сцен фільму - еротичну

Вже 14 грудня о 23:00 в "Аргументі кіно" на телеканалі "1+1 Україна" глядачі побачать художній фільм "Памфір" – одну з найяскравіших українських кінопрем'єр останніх років.

Стрічка, що здобула міжнародне визнання, розповідає про родинні зв'язки, відповідальність власного вибору й наслідків, а також про боротьбу за щастя.

Ця історія – не просто кіно, а багатошаровий культурний продукт, що розкриває життя на українському прикордонні через призму сімейних конфліктів та традицій. У фільмі використано автентичні ритуали й фольклорні мотиви, які роблять його унікальним явищем у сучасному кінематографі.

Олександр Яцентюк / Фото: пресслужба каналу "1+1"

До студії "Аргументу кіно" до Єгора Гордєєва завітав виконавець головної ролі актор Олександр Яцентюк. У розмові він так описав, про що цей фільм: "Це скоріше сімейна, ніж кримінальна драма. Це історія про батька і сина. Про нерозривні стосунки, які, на жаль, є не в багатьох сім'ях. Люди можуть довіряти одне одному незалежно від віку. У зніманні мені допоміг особистий досвід спілкування з сином".

Єгор Гордєєв зазначив, що "Памфір" – це перше українське кіно "з найбільш органічною еротичною сценою". І що він не пам'ятає більше українських стрічок, де було б так "натуралістично, без ханжества, показана історія любові, пристрасті чоловіка і жінки".

Олександр Яцентюк та Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я не впевнений, що можу про це говорити без акторки Соломії Кирилової, але там була пророблена робота з боку режисера. Коли ти роздягаєшся догола, а навколо тебе 60 чоловік стоїть, то це занадто… Були певні моменти, які ми попередньо проговорили з Соломією. Підготовлювали себе до цієї сцени. Було декілька дублів (і це найважче), бо ти хочеш, щоб все зняли за раз. В день знімань, а ти вже знайомий з партнеркою, тобі вже набагато легше, якийсь великий вантаж злітає", - розповідає Олександр Яцентюк.

Ведучий зауважив, що роллю головного героя Леоніда в цій стрічці Яцентюк поставив велику планку. А що далі? Які плани?

"Треба вміти обнулятися. "Памфір" – це чудова історія. Але я відношуся до тих акторів, які б хотіли скинути, обнулитися і не тягнути далі той шлейф "Памфіра", а кидати собі нові виклики. Хочеться відкривати якісь інші грані. Наприклад, піти в комедію. В залежності від матеріалу, я, мабуть, погодився б на якусь жіночу роль. Або роль з ЛГБТ тематики. Для мене немає табу. Вся річ в матеріалі", - розповідає Олександр Яцентюк.

Олександр Яцентюк та Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться фільм "Памфір" 14 грудня о 23:00 на телеканалі "1+1 Україна" в "Аргументі кіно".

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