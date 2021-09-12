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Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька стала заслуженою артисткою України

Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька стала заслуженою артисткою України

Дар'я Петрожицька / instagram.com/petrozhitskaya

Акторка отримала почесне звання.

Українська акторка, учасниця шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" Дар'я Петрожицька удостоїлася звання "Заслужений артист України".

Так, з нагоди Дня українського кіно президент України Володимир Зеленський підписав указ №465/2021. Знаменитість отримала звання "за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність".

Дар'я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya
Дар'я Петрожицька / instagram.com/petrozhitskaya

Також заслуженими артистками стали акторки Марина Кошкіна, Катерина Малчанова та Оксана Черкашина.

А 85-річна Ніна Антонова, яка зіграла головну роль у стрічці "Володьчине життя", отримала звання "Народної артистки України".

Ніна Антонова у фільмі
Ніна Антонова у фільмі "Маестро" / kinoteatr.ru

Нагадаємо, не так давно MONATIK отримав почесне звання "Заслужений артист України". Глава держави подякував артисту за його творчість.

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