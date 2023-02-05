Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька у сльозах показала, як вперше від початку війни повернулася до України

Артистка поділилася емоційними кадрами у сторіз свого Instagram.
Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька розповіла прихильникам, що вперше від початку повномасштабної війни наважилася повернутися до України.
Про це артистка розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. Артистка запостила емоційні фото і відео, на яких постає заплаканою та, водночас, усміхненою. У своїх сторіз Даша показує, як заїхала до Києва і приїхала на вокзал:
"Я приїхала, я вдома. Відео, де я плачу, коли зайшла до своєї квартири, я не буду скидати. Просто тому що я знову починаю плакати. У мене немає світла. У мене дуже холодно в хаті, але я така щаслива. Просто не можу передати", - говорить у відео Петрожицька.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Дар'я Петрожицька виїхала до Німеччини у місто Гамбург. Перші два тижні після вторгнення рф до України Даша перебувала з сестроюв Україні, а далі поїхала до Європи. У Гамбурзі живе та працює бойфренд Петрожицької. Протягом майже року акторка разом з котами мешкала у хлопця. Чому Даша повернулася до України, вона поки не розповідала.
Зазначимо, раніше Даша Петрожицька розповідала, на які кошти живе в Німеччині.
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