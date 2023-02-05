Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька у сльозах показала, як вперше від початку війни повернулася до України

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька розповіла прихильникам, що вперше від початку повномасштабної війни наважилася повернутися до України.

Про це артистка розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. Артистка запостила емоційні фото і відео, на яких постає заплаканою та, водночас, усміхненою. У своїх сторіз Даша показує, як заїхала до Києва і приїхала на вокзал:

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Я приїхала, я вдома. Відео, де я плачу, коли зайшла до своєї квартири, я не буду скидати. Просто тому що я знову починаю плакати. У мене немає світла. У мене дуже холодно в хаті, але я така щаслива. Просто не можу передати", - говорить у відео Петрожицька.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Дар'я Петрожицька виїхала до Німеччини у місто Гамбург. Перші два тижні після вторгнення рф до України Даша перебувала з сестроюв Україні, а далі поїхала до Європи. У Гамбурзі живе та працює бойфренд Петрожицької. Протягом майже року акторка разом з котами мешкала у хлопця. Чому Даша повернулася до України, вона поки не розповідала.

Зазначимо, раніше Даша Петрожицька розповідала, на які кошти живе в Німеччині.

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