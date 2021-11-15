Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька у сорочці на голе тіло розбурхала уяву фанів

Артистка знялася у новій фотосесії.

Українська акторка, учасниця шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" Дар'я Петрожицька здивувала прихильників неочікуваним образом.

Так, знаменитість поділилась на своїй сторінці в Instargam новою світлиною. На фото зірка постала у доволі відвертому образі. Зірка позувала перед камерою в білій сороці на голе тіло та неабияк розбурхала уяву своїх фанів. Артистка доповнила лук яскравим макіяжем. Своє волосся знаменитість зібрала у хвостик.

Дар'я Петрожицька / instagram.com/petrozhitskaya

"Якась я тут зовсім інша", - підписала фото зірка.

До слова, акторка дійсно постала у неочікуваному для неї образі. Втім, її прихильникам сподобалась її відкритість. Вони зазначили, що вона дуже гарна та тендітна.

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