Зірка "Папіка" Дар'я Рибак вперше показала обличчя новонародженого сина та назвала його ім'я

Відома українська акторка, зірка серіалів "Папік" та "100 тисяч хвилин разом" Дар'я Рибак ретельно приховувала обличчя свого новонародженого первістка.

Однак сьогодні, 21 лютого, малюку виповнюється рівно місяць. Тож, знаменитість вирішила більше не приховувати від своїх прихильників синочка та опублікувала в Instagram знімок, де можна добре розгледіти обличчя хлопчика.

Новонораджений син Дар'ї Рибак / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Та не лише цим Дар'я потішила прихильників. Знаменитість розсекретила ім'я сина. Акторка разом із чоловіком назвала хлопчика Тео. Цілком ймовірно, що це скорочена форма імені.

Нагадаємо, 21 січня цього року Дар'я Рибак стала вперше мамою. Знаменитість народила хлопчика. Пологи акторки минули у Румунії, раніше вона розсекретила їхню вартість.

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