Зірка "Папіка" Дар'я Рибак здивувала вартістю пологів у Румунії

Артистка також поділилася, чому їм з чоловіком не дозволили організувати партнерські пологи.

Відома українська акторка, зірка серіалів "Папік" та "100 тисяч хвилин разом", Дар'я Рибак розсекретила, в яку суму їй обійшлися пологи у Румунії.

Загалом, знаменитість народжувала у державному пологовому. Як зазначила акторка, всі процедури були безкоштовними.

"Це звичайний державний пологовий. Тому все ведіння вагітності у моєї лікарки, всі скринінги і УЗД, всі прийоми, самі пологи і все, що може знадобитись (епідуралка, кесарів розтин, всі необхідні процедури), – безкоштовно", - розповіла Дар'я.

Дар'я Рибак розповіла про пологи у Румунії / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Знаменитість зізналась, що заплатила лише за індивідуальну палату. Однак, від безкоштовних вона відрізняється лише тим, що там просто більше немає пацієнтів.

"Єдине, за що ми платимо, - це палата. І то, жодних привілеїв ця палата в собі не містить. Тобто їжа у всіх однакова, обслуговування і допомога у всіх однакові. Просто ми в кімнаті не ще з кількома мамами і їхніми новонародженими, а самі. Вартість такого самостійного перебування – 60 євро на день", - зазначила знаменитість.

Дар'я Рибак розповіла про пологи у Румунії / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

До речі, Дар'я зі своїм нареченим планувала партнерські пологи. Утім, це втілити не вдалося через коронавірусні обмеження.

"Я хотіла і партнерські пологи, і фотографа запросити. До останнього сподівалася, але… Через ковідні обмеження зараз така опція недоступна", - розповіла Рибак.

Дар'я Рибак розповіла про пологи у Румунії / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Нагадаємо, 21 січня акторка стала вперше мамою. В одній із лікарень Румунії Дар'я народила синочка.

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