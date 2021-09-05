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Зірка "Папіка" Петрожицька зізналася, чи планує найближчим часом вийти заміж

Зірка "Папіка" Петрожицька зізналася, чи планує найближчим часом вийти заміж

Дар'я Петрожицька та Катерина Осадча / instagram.com/svitsketv

Також вона поділилася своєю мрією дитинства.

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька, яка не так давно зізналася, чому приховувала свого бойфренда, розповіла про своє майбутнє весілля.

Так, у програмі "Світське життя" акторка розповіла, що досі зустрічається зі своїм хлопцем. Однак, весілля закохані поки не планують.

"Поки що я не планую виходити заміж. А взагалі, можна сказати, що це не мені вирішувати", - з усмішкою розповіла акторка.

Окрім цього, зірка поділилася, про що мріє ще з дитинства. Виявляється, акторка хоче дублювати українською мультфільм.

"В дитинстві я дивилася чимало мультфільмів: про Русалоньку, Білосніжку. І я завжди мріяла дублювати мультфільм. Тому якщо мене не покличуть, то я прийду сама", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, вперше свого коханого Дар'я Петрожицька показала лише в травні. Пара тоді насолоджувалася відпочинком у Дубаї, звідки Дарина й поділилася першим спільним фото з чоловіком.

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