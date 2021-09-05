Зірка "Папіка" Петрожицька зізналася, чи планує найближчим часом вийти заміж

Також вона поділилася своєю мрією дитинства.

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька, яка не так давно зізналася, чому приховувала свого бойфренда, розповіла про своє майбутнє весілля.

Так, у програмі "Світське життя" акторка розповіла, що досі зустрічається зі своїм хлопцем. Однак, весілля закохані поки не планують.

"Поки що я не планую виходити заміж. А взагалі, можна сказати, що це не мені вирішувати", - з усмішкою розповіла акторка.

Окрім цього, зірка поділилася, про що мріє ще з дитинства. Виявляється, акторка хоче дублювати українською мультфільм.

"В дитинстві я дивилася чимало мультфільмів: про Русалоньку, Білосніжку. І я завжди мріяла дублювати мультфільм. Тому якщо мене не покличуть, то я прийду сама", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, вперше свого коханого Дар'я Петрожицька показала лише в травні. Пара тоді насолоджувалася відпочинком у Дубаї, звідки Дарина й поділилася першим спільним фото з чоловіком.

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