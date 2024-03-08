Зірка "Папіка" Петрожицька зізналася, за що їй соромно і як вона реагує на хейт

На Київстар ТБ вийшов новий випуск проєкту "Про кіно для ТеБе".

Акторка серіалів "Папік", "Якщо чесно" та "Встигнути до 30-ти" на телеканалі ТЕТ Дар'я Петрожицька – гостя нового випуску проєкту "Про кіно для ТеБе", який виходить на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Ведучий Володимир Рабчун дізнався, роботою в яких стрічках Дар'я пишається найбільше, за яку роль їй соромно, розпитав про її акторські забаганки та про що вона найбільше шкодує житті.

Найяскравішою своєю роботою наразі Петрожицька називає роль Лізи в популярному серед українських глядачів серіалі "Папік". Каже, що він завжди актуальний, бо про битву поколінь.

Завдяки популярності серіалу Дар'ю стали частіше розглядати як акторку для інших проєктів. "Папік" зробив Петрожицьку більш помітною.

"Мене більше стали розглядати, але це не означає, що я не проходжу кастинги, проби, як всі. Я теж кожного разу щось доводжу, що я можу, я намагаюся рости. Мені хочеться отримувати інші ролі", – поділилася гостя.

Як акторка Дар'я Петрожицька хотіла б працювати над справжніми життєвими історіями в кіно. Гостя зізналася, що були ролі, від яких вона відмовлялася або через зайнятість, або через відсутність інтересу.

Будучи акторкою, Дар'я стикається із хейтом, який все ж пропускає через себе та все читає. Вона відзначила, що залежна від думки людей, але близьких.

Дар'я Петрожицька та Володимир Рабчун

На питання, чи є амбіції отримати "Оскара", Петрожицька відповідає, що для неї важливо не це, а реакція глядачів на її гру.

Під час розмови з Володимиром Рабчуном про хейтерів, стереотипи в українських комедіях та особисте Дар'я Петрожицька закликала дивитися українські фільми та серіали.

"Дивіться українське, будь ласка, тому що кожного разу передивляючись українське, ви просто спонукаєте на створення іншого", – звернулася до глядачів акторка.

Також в інтерв'ю Дар'я порекомендувала переглянути на Київстар ТБ декілька українських фільмів та серіалів: "Я працюю на цвинтарі", "Памфір", "Люксембург, Люксембург", "Спіймати Кайдаша", "Встигнути до 30-ти", "І будуть люди".

Повну версію інтерв'ю в "Про кіно для ТеБе" у вільному доступі для всіх користувачів можна переглянути на Київстар ТБ за посиланням.

Дар'я Петрожицька

Нагадаємо, у попередніх епізодах ведучий Володимир Рабчун спілкувався з командою 1+1 media Big Brave Events на чолі з продюсером Володимиром Завадюком, продюсером 1+1 media, автором і ведучим проєкту "Реальна історія" Акімом Галімовим, ведучим 1+1 Україна Юрієм Горбуновим і актором театру та кіно Тарасом Цимбалюком. Також віднедавна випуски можна переглядати на YouTube-каналі телеканалу 1+1 Україна.

Київстар ТБ у період з 7 до 10 березня 2024 року надає доступ до контенту платформи без додаткової плати, щоб українці змогли легально переглянути улюблені фільми, серіали, мультфільми та шоу. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телегерам-каналі "Кіно для ТБ".

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