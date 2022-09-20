Зірка "Папіка" Рибак пригадала знайомство з бойфрендом та як він їй освідчився

Артистка Дар'я Рибак не афішує своє особисте життя. Та нещодавно акторка приголомшила новиною, що виходить заміж.

Освідчення коханого стало для знаменитості несподіванкою. Обранець акторки зробив це просто на її день народження. Зокрема, він дістав з кишені пластмасову каблучку від пляшки та освідчився.

Як зізнається Дар'я у програмі ЖВЛ, для неї це було важливо. Вже згодом вона сама обрала весільну обручку.

Дар'я Рибак / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

"Він просто сказав мені: "Вибач, будь ласка, я зараз без особливого подарунка, але в мене для тебе дещо є". Він просто дістав із кишені пластмасову каблучку від якоїсь пляшки, я не знаю, де він її знайшов. Але для мене було важливо, щоб моя каблучка була саме українського виробництва, у мене були мої свої деякі побажання щодо каблучки. Тому пройшов якийсь час до того моменту, поки я отримала саму ось цю свою обручку, яку зараз уже ношу", - поділилася акторка.

Рибак не афішує свого коханого, а якщо й показує його – то лише зі спини. Як зізнається знаменитість, її обранець не хоче публічності, а вона, своєю чергою, поважає його вибір.

Дар'я Рибак з бойфрендом / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Утім, Дар'я все ж розповіла, що він лінійний продюсер. Познайомилися закохані під час знімань серіалу "100 тисяч хвилин разом".

"Я не те щоб його не показую, не розповідаю про нього... Просто він людина абсолютно не публічна, він продюсер лінійний, теж працює в кіно. Але не дуже любить публічність. Я поважаю його вибір, тому він у моєму Instagram з'являється лише зі спини. Саме серіал "100 тисяч хвилин разом" став карколомним у моєму особистому житті, тому що ми з ним познайомилися саме на цьому проєкті", - розповіла Рибак.

Дар'я Рибак збирається заміж: хто став обранцем зірки серіалу "100 тисяч хвилин разом"

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