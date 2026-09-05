Зірка "Папіка" Стас Боклан на рідкісному фото показався з дружиною, з якою понад 40 років у шлюбі

Стас Боклан / © instagram.com/boklanstas

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Український актор, зірка серіалу «Папік» Станіслав Боклан поділився рідкісним фото зі своєю дружиною, акторкою Наталією Кленіною.

Артист далеко не з тих, хто виставляє особисте життя на показ. Знаменитість віддає перевагу тримати його подалі від сторонніх очей. Проте в Instagram актор зробив виняток. Став Боклан опублікував рідкісне фото з дружиною. На знімку парочка позувала поруч одне з одним в яскравому театральному вбранні, при цьому артист ніжно обіймав кохану.

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Також Станіслав Боклан розчулив особливий зізнанням про стосунки з дружиною. Акторка зазначив, що саме завдяки дружині та її коханню досягнув того, що має.

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«Тільки завдяки її коханню я такий, який є», — зізнався актор.

Станіслав Боклан із дружиною / © instagram.com/boklanstas

Зазначимо, Станіслав Боклан вже понад 40 років живе в щасливому шлюбі з Наталією Кленіною. Спільних дітей у подружжя немає. Проте від першого шлюбу в актора є донька Марія.

Нагадаємо, раніше редакція ТСН.ua писала про найміцніші зіркові пари в українському шоубізнесі. Наприклад, співак Павло Зібров вже 32 роки в шлюбі, а гуморист Євген Кошовий — 19.

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