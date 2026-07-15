Зірка "Парку Юрського періоду" Сем Нілл помер: відома причина смерті актора, який поборов рак

Сем Нілл / © Associated Press

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Колишня кохана зірки фільму «Парк Юрського періоду» Сема Нілла, який помер 13 липня у віці 78 років, розкрила причину його смерті.

Журналістка Лора Тінгл розповіла моторошні подробиці останніх років життя актора в ефірі Sydney Mornings. Вона розкрила, що щонайменше останні п’ять років зірка Голлівуду інтенсивно боровся з різними формами раку. Курси хіміотерапії та імунотерапії допомогли Сему Ніллу вилікувати онкологію, але водночас дуже виснажили організм. За словами Лори Тінгл, актор в останні тжні життя жахливо почувався. Його рідні сподівались на одужання, але серце Сема Нілла не витримало.

«Він переніс багато курсів хіміотерапії та імунотерапії. На щастя, зрештою йому вдалося подолати рак крові, на який він хворів. Однак через це його імунна система була сильно ослаблена. Гадаю, його організм був просто дуже виснажений, і це цілком зрозуміло. Останні кілька тижнів він почувався дуже погано. Усі, хто його любив, підтримували його й вірили, що він одужає, незалежно від того, де перебували. Але, думаю, цього разу його організм уже просто не зміг оговтатися», — прокоментувала Лора Тінгл.

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Сем Нілл / © Associated Press

Водночас вона не стала розкривати деталі смерті Сема Нілла. Лора Тінгл зазначила, що залишає це право за родиною актора.

Зазначимо, Сем Нілл боровся з онкологією. 2022 року в актора діагностували рідкісну форму раку крові. Проте вже 2023 року артист оголосив, що перебуває в ремісії, однак йому доведеться до кінця життя отримувати хіміотерапію. 13 липня цього року серце Сема Нілла зупинилось. Рідні актора хоч і не назвали причину смерті, але запевнили, що це не рак.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка «Поліцейської академії» та «Голого пістолета» Пітер Ван Норден. Життя артиста забрала хвороба.

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