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Зірка "Парочки слідчих" Буйновська приголомшила зізнанням про кризи в шлюбі: "Інколи ти вже плачеш"
Виконавиця однієї з головних ролей у детективному серіалі зізналася, як пандемія та війна вплинули на її шлюб із Єгором Козловим.
Вже 26 жовтня на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра третього сезону серіалу «Парочка слідчих», а напередодні виконавці головних ролей Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський відверто розповіли про особисте життя, зокрема складнощі у шлюбі та готовність до нових стосунків.
Юлія Буйновська, яка вже шість років перебуває у шлюбі з актором Єгором Козловим, зізналася, що їхнім стосункам довелося пройти через непрості випробування. Пандемія, а згодом і повномасштабна війна стали серйозним викликом для подружжя. Акторка не приховує, що в такі періоди буває важко знайти вихід із ситуації. Втім, навіть у найскладніші моменти вона вірить, що стосунки можна врятувати. Для цього, наголошує Юлія, обоє мають бути готовими працювати над ними.
«Інколи ти вже плачеш і не розумієш, як усе виправити. Але все одно тримаєшся за людину, бо розумієш, що ситуацію ще можна змінити, над стосунками можна працювати. Головне, щоб обидва партнери цього хотіли», — зізналася Буйновська в інтерв’ю Viva!.
Акторка також поділилася, як їм із чоловіком вдається долати розбіжності. За її словами, вони мають різні темпераменти, однак навчилися приймати відмінності одне одного. Подружжя не намагається змінити партнера під власні очікування, натомість продовжує вчитися одне в одного. Юлія вважає, що вміння приймати кохану людину такою, якою вона є, — важлива складова міцних стосунків.
«Ніхто нікого не намагається змінити, і це, здається, вже не так просто знайти у стосунках. Та й не треба нікого змінювати. Ми просто вчимося одне в одного», — зазначила артистка.
Тим часом Костянтин Октябрський уперше після розлучення розповів, чи готовий до нового кохання. Актор зізнався, що наразі не шукає стосунків і почувається комфортно наодинці із собою. Водночас він поділився, які риси цінує в жінках і що вважає тривожними сигналами у стосунках.
«Я не шукаю стосунків. Мені комфортно самому», — поділився Октябрський.
Серед важливих якостей потенційної обраниці актор назвав щирість, доброту, розум, відкритість і почуття гумору. Натомість у стосунках він не сприймає замовчування проблем і накопичення образ. На його думку, труднощі потрібно обговорювати, а не сподіватися, що вони зникнуть самі собою.
«Якщо є проблема, про неї треба говорити, а не ховатися у свою мушлю й чекати, що все якось вирішиться само собою», — наголосив актор.
Прем’єра третього сезону детективного серіалу «Парочка слідчих» відбудеться 26 жовтня о 20:00 на 1+1 Україна. У нових епізодах глядачі побачать продовження історії Софії та Паші, чиї стосунки залишаються однією з важливих сюжетних ліній проєкту.
Нагадаємо, нещодавно Юлія Буйновська розповіла про боротьбу за життя тата-військового.