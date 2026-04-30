Зірка "Парочки слідчих" Буйновська зізналася, як схудла на 12 кг за три місяці, та розкрила причину

Українська акторка Юлія Буйновська, зірка серіалу «Парочка слідчих», яка нещодавно розповіла про боротьбу за життя тата-військового, відверто поділилася, як схудла на 12 кг за три місяці заради нової ролі.

Про різку трансформацію артистка заговорила в інтерв’ю на каналі Марічки Падалко. Вона не приховує: зміни були не спонтанними, а продиктовані професією. Паралельно це стало випробуванням для організму. Довелося переглянути звички та режим. І навіть більше — знайти нову систему балансу. Результат не змусив чекати.

«Схудла я спеціально для ролі. Ми знімали повний метр, дуже цікаву роботу, це післявоєнні роки, я грала медсестру, але про це не можна взагалі казати. Мені натякнули. Але я спокійно до цього ставлюся, бо це робота. Коли в тебе є мотивація, то виявляється, що можна схуднути за три місяці на 12 кілограм», — поділилась вона.

За словами акторки, набір ваги раніше був наслідком тривалого лікування. Організм реагував не лише фізично, а й поведінково — апетит вийшов з-під контролю. Спорт не давав очікуваного ефекту, а вага фактично «застигла». Ситуація змінилася лише після консультації з лікарями та корекції терапії.

«Я зростом 169, сама по собі маленька та тендітна, але через гормональні таблетки я набрала 12 кілограмів разом з водою та набряками. І як би я не займалась спортом, вага просто не йшла. Я лікую депресію дуже давно і цей препарат допомагав мені засинати. Антидепресанти і транквілізатори, які допомагали спати. І через них я і набрала вагу, я не могла зупинитися їсти. Я засинала і їла… Я сходила до лікаря і ми поміняли препарат», — зазначила зірка.

Після цього Буйновська не кидалася в крайнощі, а обрала системний підхід. Вона врахувала особливості організму, зокрема рівень інсуліну, і відмовилась від хаотичного харчування. Раціон став чітким і збалансованим, а фізична активність — комфортною, без виснаження.

«В мене високий інсулін. Мені не можна їсти по 7 разів на день, а я так робила. Дієтолог розписала мені раціон на тиждень. Треба якомога більше користі принести собі зранку — білок, жири, вуглеводи. Не можу сказати, що я себе обмежувала, повноцінно харчувалась три рази на день. І спорт. Пілатес, який я дуже люблю, і йогою займаюсь восьмий рік. На йозі ти не схуднеш, але тіло буде міцне і здорове. А от в спортзалі, в тренажерці мені важко», — зізналась вона.

