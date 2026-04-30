Зірка "Парочки слідчих" Буйновська зізналася, як схудла на 12 кг за три місяці, та розкрила причину

Секрети схуднення акторки та кардинальні зміни в способі життя.

Анастасія Гребешко
Юлія Буйновська

Юлія Буйновська / © пресслужба каналу "1+1"

Українська акторка Юлія Буйновська, зірка серіалу «Парочка слідчих», яка нещодавно розповіла про боротьбу за життя тата-військового, відверто поділилася, як схудла на 12 кг за три місяці заради нової ролі.

Про різку трансформацію артистка заговорила в інтерв’ю на каналі Марічки Падалко. Вона не приховує: зміни були не спонтанними, а продиктовані професією. Паралельно це стало випробуванням для організму. Довелося переглянути звички та режим. І навіть більше — знайти нову систему балансу. Результат не змусив чекати.

«Схудла я спеціально для ролі. Ми знімали повний метр, дуже цікаву роботу, це післявоєнні роки, я грала медсестру, але про це не можна взагалі казати. Мені натякнули. Але я спокійно до цього ставлюся, бо це робота. Коли в тебе є мотивація, то виявляється, що можна схуднути за три місяці на 12 кілограм», — поділилась вона.

Марічка Падалко та Юлія Буйновська / © пресслужба каналу "1+1"

За словами акторки, набір ваги раніше був наслідком тривалого лікування. Організм реагував не лише фізично, а й поведінково — апетит вийшов з-під контролю. Спорт не давав очікуваного ефекту, а вага фактично «застигла». Ситуація змінилася лише після консультації з лікарями та корекції терапії.

«Я зростом 169, сама по собі маленька та тендітна, але через гормональні таблетки я набрала 12 кілограмів разом з водою та набряками. І як би я не займалась спортом, вага просто не йшла. Я лікую депресію дуже давно і цей препарат допомагав мені засинати. Антидепресанти і транквілізатори, які допомагали спати. І через них я і набрала вагу, я не могла зупинитися їсти. Я засинала і їла… Я сходила до лікаря і ми поміняли препарат», — зазначила зірка.

Юлія Буйновська / © пресслужба каналу "1+1"

Після цього Буйновська не кидалася в крайнощі, а обрала системний підхід. Вона врахувала особливості організму, зокрема рівень інсуліну, і відмовилась від хаотичного харчування. Раціон став чітким і збалансованим, а фізична активність — комфортною, без виснаження.

«В мене високий інсулін. Мені не можна їсти по 7 разів на день, а я так робила. Дієтолог розписала мені раціон на тиждень. Треба якомога більше користі принести собі зранку — білок, жири, вуглеводи. Не можу сказати, що я себе обмежувала, повноцінно харчувалась три рази на день. І спорт. Пілатес, який я дуже люблю, і йогою займаюсь восьмий рік. На йозі ти не схуднеш, але тіло буде міцне і здорове. А от в спортзалі, в тренажерці мені важко», — зізналась вона.

