Зірка "Перших ластівок" назвав причину розлучення з дружиною та чи перебуває зараз у стосунках

Артист розійшовся з коханою після шести років разом.
Зірка серіалу "Перші ластівки", український актор Максим Самчик назвав причину розлучення з дружиною, акторкою Ангеліною Трандафіловою.
Артист перебував із коханою протягом шести років в стосунках, з яких два – в шлюбі. Пара одружилася під час пандемії, адже це було важливо для Ангеліни. Утім, вже під час повномасштабної війни подружжя неочікувано розлучилося. В інтерв'ю Аліні Доротюк Самчик зізнався, що для нього це було справжнє кохання, однак вони з дружиною не зійшлися характерами. Детальніше артист розповідати не став. Щоправда, актор лиш натякнув, що минуло кохання.
"Не зійшлися характерами. Ми не спілкуємося. Це мої перші серйозні стосунки були, перше кохання. Сказати, що шкода, що так все було, та вже як є. Я вірю в кохання. Стосунки – це робота, звісно, але основою має бути кохання. Кохання все пробачає і все терпить", - прокоментував розлучення Самчик.
Наразі серце актора вільне. Тим не менш, він зізнається, що готовий до нових стосунків та хотів би знову закохатися, щоправда, артист не впевнений, чи вдасться це йому.
"Зараз я не в стосунках. Чи хотів би я закохатися – я б хотів", - поділився актор.
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія назвала причину розлучення з чоловіком. Виявилося, що до цього причетна донька пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура від попереднього шлюбу з росіянкою.
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