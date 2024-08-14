Зірка "Перших ластівок" назвав причину розлучення з дружиною та чи перебуває зараз у стосунках

Зірка серіалу "Перші ластівки", український актор Максим Самчик назвав причину розлучення з дружиною, акторкою Ангеліною Трандафіловою.

Артист перебував із коханою протягом шести років в стосунках, з яких два – в шлюбі. Пара одружилася під час пандемії, адже це було важливо для Ангеліни. Утім, вже під час повномасштабної війни подружжя неочікувано розлучилося. В інтерв'ю Аліні Доротюк Самчик зізнався, що для нього це було справжнє кохання, однак вони з дружиною не зійшлися характерами. Детальніше артист розповідати не став. Щоправда, актор лиш натякнув, що минуло кохання.

Максим Самчик з ексдружиною / Фото: скриншот з відео

"Не зійшлися характерами. Ми не спілкуємося. Це мої перші серйозні стосунки були, перше кохання. Сказати, що шкода, що так все було, та вже як є. Я вірю в кохання. Стосунки – це робота, звісно, але основою має бути кохання. Кохання все пробачає і все терпить", - прокоментував розлучення Самчик.

Максим Самчик з ексдружиною / Фото: скриншот з відео

Наразі серце актора вільне. Тим не менш, він зізнається, що готовий до нових стосунків та хотів би знову закохатися, щоправда, артист не впевнений, чи вдасться це йому.

"Зараз я не в стосунках. Чи хотів би я закохатися – я б хотів", - поділився актор.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія назвала причину розлучення з чоловіком. Виявилося, що до цього причетна донька пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура від попереднього шлюбу з росіянкою.

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