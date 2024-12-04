Зірка "Перших ластівок" розповіла про свого коханого, який служить в ЗСУ: "Пішов добровольцем"

Відома українська акторка Анастасія Пустовіт, яка зіграла у серіалі "Перші ластівки", розповіла про службу свого коханого в лавах ЗСУ.

Артистка поділилася, що її обранець є військовослужбовцем. Чоловік пішов на фронт добровольцем на початку повномасштабної війни. Коханий Пустовіт служить на Запорізькому напрямку. Як говорить артистка, щойно обранцеві вдається потрапити на декілька днів до Запоріжжя, то вона одразу їде до нього. За словами знаменитості, так вони живуть вже три роки.

"У мене хлопець військовий, від перших днів війни пішов добровольцем, служить на Запорізькому напрямку. Тому Запоріжжя для нас – місто зустрічей. Як тільки у мене випадають вихідні, а в нього – можливість вирватись на кілька днів на перепочинок, одразу їду до нього. Так живемо вже три роки", – розповіла зірка серіалів та кіно в інтерв'ю Viva!

Анастасія Пустовіт

Анастасія Пустовіт зізнається, що складно було в перший рік служби коханого. Саме тоді обранець акторки був піхотинцем, вона неабияк хвилювалася за нього. Зараз, як говорить знаменитість, вони вже звикли. Тим паче, пара все ж таки має можливість зустрітися.

"Напевно, ми вже звикли. Перший рік було важко, особливо, коли він був піхотинцем, у полях. Зараз вже трохи легше. Слава богу, ми маємо можливість побачитися. В нинішніх умовах це величезний подарунок для нас", – зазначила акторка.

Нагадаємо, хореограф Дмитро Дікусар також пішов служити на початку повномасштабної війни. Нещодавно танцівник опублікував нове фото з фронту, на якому показав, який вигляд зараз має.

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