Зірка "Перших ластівок" Журавльов вперше показав свою дружину і розповів про їхнє знайомство під час війни

Артист також розповів про свою роль у новому серіалі "Закохай мене, якщо зможеш".

Актор театру та кіно, зірка серіалів "Перші ластівки", "Папік", "Бурштинові копи" Сергій Журавльов розповів про свою нову роль.

2 жовтня на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра серіалу "Закохай мене, якщо зможеш". Авантюрний детектив транслюватимуть від понеділка до четверга о 20:30. У цьому серіалі Журавльов зіграв головну роль.

Від перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист країни, був під Гостомелем та Ірпенем. Актора комісували зі служби за станом здоров'я. У студії "Сніданок.Вихідний" Сергій розповів, як знайшов кохання під час повномасштабного вторгнення, а також поділився подробицями про серіал "Закохай мене, якщо зможеш".

Сергій Журавльов

Сергій Журавльов зазначив, вони з майбутньої дружиною Юлею були знайомі, але почали зустрічатись вже під час великої війни. Роман пари розвивався стрімко. Невдовзі Сергій та Юля побрались. Скоро вони святкуватимуть першу річницю шлюбу.

"На бойових завданнях у мене відбулась повна переоцінка цінностей. Прийшло усвідомлення, що головне у житті я так і не здобув. Коли на моїх очах падали хлопці, я розумів, що і сам міг би бути на їхньому місці. У мене є певна відповідальність за продовження існування мого роду, це розуміння мене сильно надихнуло на пошук коханої і створення сім'ї", - поділився Сергій.

Сергій Журавльов з дружиною

Актор пригадав першу зустріч з майбутньою дружиною під час повномасштабного вторгнення.

"Це був квітень. Я відпросився з частини, щоб поїхати додому попрати речі. Ворог вже відійшов. Ми з Юлею списались. Виявилось, що вона поруч мешкає. Запропонував зустрітись на п'ять хвилин. Так і відбулась зустріч".

Сергій Журавльов з дружиною

Серіал "Закохай мене, якщо зможеш" був знятий ще до повномасштабного вторгнення, тому і сам актор з нетерпінням чекає на прем'єру, адже вірить, що стрічка сподобається глядачеві. Герой Сергія - псевдо-маг, який успішно займається бізнесом. Але все може зруйнуватись, коли на слід виходить професійна журналістка, мисливиця на псевдо-магів.

"Мені дуже цікаво побачити себе у кадрі, побачити того Сергія, що був до війни: легкого та безтурботного. За цей час мені багато чого довелось побачити, я змінився. Звичайно, хочеться, щоб цей проєкт знайшов свого глядача та зміг подарувати посмішки, адже у серіалі багато якісного гумору. Мені подобаються сатиричні моменти серіалу, наприклад, коли мій герой починає перевдягатись і чинити "магію". Тож, для мене, цей проєкт і власне сам герой неймовірно цікаві", - розповів Сергій Журавльов на що очікувати від серіальної прем'єри.

Сергій Журавльов у ролі псевдо-мага

Сергій Журавльов у серіалі "Закохай мене, якщо зможеш"

Анонс серіалу "Закохай мене, якщо зможеш"

Дивіться прем'єру серіалу "Закохай мене, якщо зможеш" від 2 жовтня від понеділка по четвер о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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