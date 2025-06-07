Зірка "Підйому" заявила про онкологію та шокувала побічними ефектами хіміотерапії: "Це на все життя"

Світлана Рижук / © instagram.com/svitlanaryzhuk

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Колишня телеведуча Нового каналу, відома за програмами "Погода" та ранковим шоу "Підйом", Світлана Рижук проходить складне лікування онкологічного захворювання.

Зірка поділилася, що бореться з раком молочної залози з метастазами в печінку та кістки. Задля ретельного обстеження вона поїхала з Луцька до Києва, а потім, накопичивши коштів – до Німеччини, де зараз її лікування покриває страхова компанія. За словами Світлани, щомісячні витрати компанії на неї складають близько 5-10 тис. євро.

Щодо видужання – лікарі дають неоднозначні прогнози. За словами знаменитості, в Україні лікарі запевняли, що з цим діагнозом можна прожити довге життя. Проте в Німеччині, де вона нині проходить хімієтерапію, пояснили: це хронічна хвороба, з якою доведеться навчитися жити постійно — лікування, ремісія, знову лікування.

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"Рік тому у травні я дізналася про свій онкодіагноз і я почала лікування. Але лише через рік ми переїхали до Берліна шукати нові методи. У мене зараз онкологія молочної залози з метастазами в печінку й кістки. Лікарі говорять різне. В Україні казали, що вилікують та я буду жити довго та щасливо. Лікарі більш практичні в Німеччині говорять, що це на все життя", — зізналася Світлана в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Світлана Рижук / © instagram.com/svitlanaryzhuk

Хіміотерапію Рижук отримує щотижня по чотири процедури на місяць. Зірка зізналася, що зіткнулася і з низкою побічних ефектів. Але попри це, вона відзначає, що загалом почувається краще.

"Раз на тиждень хіміотерапія. Чотири рази на місяць. Є перерва тиждень-два, коли ти відпочиваєш і оговтуєшся. І потім знову. Зміни відбуваються, але я краще стала почуватися. Дуже пересихають слизові, німіють пальці рук і ніг. Іноді важко ходити – дуже швидко настає втома. На сонці взагалі неможливо перебувати. Але морально я почуваюся набагато краще, ніж до встановлення діагнозу. Найстрашніше — це коли ти не можеш ходити після великої дози хіміотерапії. Ти просто не можеш встати, не має сил стояти. Але лікар мені потрохи дає хімії та я встигаю відходити", - додала ексведуча.

Світлана також поділилася, як розповіла про все своїй доньці: "Вона знала заздалегідь, що ми їдемо в Берлін лікувати маму. За випадіння волосся я її готувала цілий місяць, але вона все одно плакала. Але я пояснила, що все буде добре".

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