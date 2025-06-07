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Зірка "Підйому" заявила про онкологію та шокувала побічними ефектами хіміотерапії: "Це на все життя"
Ведуча Рижук назвала суму, якою закордонна страхова покриває її витрати на лікування.
Колишня телеведуча Нового каналу, відома за програмами "Погода" та ранковим шоу "Підйом", Світлана Рижук проходить складне лікування онкологічного захворювання.
Зірка поділилася, що бореться з раком молочної залози з метастазами в печінку та кістки. Задля ретельного обстеження вона поїхала з Луцька до Києва, а потім, накопичивши коштів – до Німеччини, де зараз її лікування покриває страхова компанія. За словами Світлани, щомісячні витрати компанії на неї складають близько 5-10 тис. євро.
Щодо видужання – лікарі дають неоднозначні прогнози. За словами знаменитості, в Україні лікарі запевняли, що з цим діагнозом можна прожити довге життя. Проте в Німеччині, де вона нині проходить хімієтерапію, пояснили: це хронічна хвороба, з якою доведеться навчитися жити постійно — лікування, ремісія, знову лікування.
"Рік тому у травні я дізналася про свій онкодіагноз і я почала лікування. Але лише через рік ми переїхали до Берліна шукати нові методи. У мене зараз онкологія молочної залози з метастазами в печінку й кістки. Лікарі говорять різне. В Україні казали, що вилікують та я буду жити довго та щасливо. Лікарі більш практичні в Німеччині говорять, що це на все життя", — зізналася Світлана в інтерв’ю Славі Дьоміну.
Хіміотерапію Рижук отримує щотижня по чотири процедури на місяць. Зірка зізналася, що зіткнулася і з низкою побічних ефектів. Але попри це, вона відзначає, що загалом почувається краще.
"Раз на тиждень хіміотерапія. Чотири рази на місяць. Є перерва тиждень-два, коли ти відпочиваєш і оговтуєшся. І потім знову. Зміни відбуваються, але я краще стала почуватися. Дуже пересихають слизові, німіють пальці рук і ніг. Іноді важко ходити – дуже швидко настає втома. На сонці взагалі неможливо перебувати. Але морально я почуваюся набагато краще, ніж до встановлення діагнозу. Найстрашніше — це коли ти не можеш ходити після великої дози хіміотерапії. Ти просто не можеш встати, не має сил стояти. Але лікар мені потрохи дає хімії та я встигаю відходити", - додала ексведуча.
Світлана також поділилася, як розповіла про все своїй доньці: "Вона знала заздалегідь, що ми їдемо в Берлін лікувати маму. За випадіння волосся я її готувала цілий місяць, але вона все одно плакала. Але я пояснила, що все буде добре".