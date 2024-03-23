Зірка "Пліткарки" Ед Вествік одружився вдруге і показав, як відгуляв весілля

Американський актор Ед Вествік розпрощався з холостяцьким життям.

Так, 21 березня актор вдруге одружився. Його обраницею стала 31-річна модель й акторка Емі Джексон, з якою вони починали зустрічатися з 2022 року. Радісну звістку пара повідомила у фотоблогу. Подружжя також поділилося першими фото з весільної церемонії.

Ед Вествік одружився вдруге / Фото: instagram.com/edwestwick

Для урочистостей Емі обрала для себе коротку сукню зі стразами й маленьким вирізом на нозі, а Ед вбрався в однотонний світлий костюм. На церемонію пари у Великій Британії завітали чимало їхніх родичів і близьких друзів. Так, вони зібралися в ресторані, щоб розділити з молодятами цей щасливий момент. До слова, на святкуванні був присутнім також і чотирьохрічний син акторки від попереднього шлюбу.

Ед Вествік одружився вдруге / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік одружився вдруге / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік одружився вдруге / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік одружився вдруге / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік одружився вдруге / Фото: instagram.com/edwestwick

Також пара мала вечірку перед офіційним весіллям й порозважалася з друзями напередодні важливого дня.

Ед Вествік одружився вдруге / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік одружився вдруге / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік одружився вдруге / Фото: instagram.com/edwestwick

"Нехай урочистості починаються. 21.03.24. Ми мали нагоду відсвяткувати нашу любов з нашими сім'ями та друзями, такими ж дорогими, як і родина, разом з тими, кого цінуємо найбільше й хто приїхав з різних куточків світу!", - написало подружжя.

Нагадаємо, актор Ед Вествік заручився зі своєю дівчиною Емі Джексон наприкінці січня цього року. Тоді знаменитість оригінально освідчився у коханні на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії.

Читайте також: