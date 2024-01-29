Зірка "Пліткарки" Ед Вествік на висоті трьох тисяч метрів освідчився відомій акторці

36-річний актор одружується вдруге.
Американський актор Ед Вествік заручився зі своєю дівчиною, 31-річною моделлю й акторкою Емі Джексон.
Про свої наміри одружитися зірка заявив на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії. Так, під час відпочинку в гірському містечку Гштаад пара піднялася на підвісний місток в Альпах. І на значній висоті знаменитість, ставши на одне коліно, почув омріяне "так" дівчини на пропозицію вийти за нього заміж.
До слова, наречені навіть зазнімкували цей щасливий момент. І опублікували фото у своїх фотоблогах, де й повідомили про радісну новину. Окрім спільних світлин, закохані опублікували кадр зацікавленого натовпу, який у момент освідчення перебував на оглядовому майданчику й пильно спостерігав за народженням нової сім'ї.
"Чорт забирай, так!", - захоплено написала під фото Емі.
"Я зірвав джекпот!", - написав у своїх сторіз Ед.
Шанувальники зірки також не стримували своїх емоцій і у коментарях привітали пару, не приховуючи свого шоку від такої несподіванки.
Зазначимо, актор зустрічається з моделлю з 2022 року. До цього Вествік був у шлюбі з акторкою Рені Даймонд, втім вони розійшлися.
Нагадаємо, нещодавно колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина Горняк, приголомшила заявою, що спробує знайти кохання на романтичному проєкті.
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