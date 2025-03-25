Зірка "Пліткарки" Ед Вествік вперше став батьком і показав новонародженого сина

Американський актор Ед Вествік, який прославився завдяки серіалу "Пліткарка", вперше став батьком.

Дружина артиста – акторка Емі Джексон – народила йому первістка. Радісною новиною Ед Вествік поділився в Instagram. У подружжя народився синочок. Пара вже й розсекретила, як назвала малюка. Закохані дали синові ім'я Оскар Олександр Вествік.

Ед Вествік з дружиною та сином / Фото: instagram.com/edwestwick

Подружжя вже також встигло й показати перші фото хлопчика. Вони влаштували імпровізований фотосет на подвір'ї. На чорно-білих фото пара разом із новонародженим малюком мило позувала одне біля одного на тлі сонячних променів. Щоправда, Ед Вествік та Емі Джексон хоч і засвітили обличчя Оскара, але все ж частково приховали його від сторонніх очей.

Дружина Еда Вествіка з їхнім сином / Фото: instagram.com/edwestwick

"Ласкаво просимо у світ, хлопчику. Оскар Олександр Вествік", - підписав кадри із сином актор.

Коли саме хлопчик з'явився на світ – достеменно невідомо, однак, вочевидь, актор не одразу поділився з прихильниками радісною новиною, адже його дружину з малюком вже встигли виписати з пологового.

Ед Вествік з сином / Фото: instagram.com/edwestwick

Зазначимо, торік в особистому житті Еда Вествіка сталися кардинальні зміни. У січні він освідчився обраниці, а вже в серпні пара зіграла весілля. Восени закохані оголосили, що чекають на народження первістка.

Нагадаємо, нещодавно український актор Михайло Матюхін оголосив, що вперше став батьком. В артиста народилася донечка.

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