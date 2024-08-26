37-річна зірка "Пліткарки" відгуляв казкове весілля й показав фото з дружиною

Це вже друга вечірка з нагоди одруження.

Американський актор Ед Вествік похизувався своїм розкішним весіллям з акторкою Емі Джексон.

Насправді пара повідомила про свій шлюб ще навесні цього року. Тоді актор з новоспеченою дружиною та її чотирьохрічним сином від попереднього шлюбу відгуляли приватну вечірку з друзями. А відтепер молодята з родиною й друзями гайнули на приватному літаку до Італії, щоб офіційно обмінятися обручками неподалік мальовничого узбережжя у замку-готелі.

Ед Вествік з дружиною / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік з дружиною і друзями / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік з дружиною / Фото: instagram.com/edwestwick

Під вінець зірка "Пліткарки" йшов у чорних брюках, білій сорочці з метеликом і піджаку. Тим часом Емі для важливого свята у її житті обрала пишну білу весільну сукню з довгою фатою з мереживними вставками. Доповнив її образ ніжний букет білих квітів.

Ед Вествік з дружиною / Фото: instagram.com/edwestwick

"Подорож щойно розпочалася", - написав Ед у фотоблогу.

Перед основним весіллям пара також організувала вечірку з найближчими.

Дружина Еда Вествіка / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік з дружиною і родиною / Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік з дружиною / Фото: instagram.com/edwestwick

Зазначимо, пара разом з 2022 року. Наприкінці січня цього року Ед Вествік освідчився коханій у доволі незвичному місці на висоті 3 тис. м над рівнем моря у Швейцарії. 32-річна Емі відповіла згодою. Для 37-річного актора цей шлюб став другим.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк розсекретив, як йому з дружиною вдається зберігати чудові стосунки протягом 30 років подружнього життя.

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