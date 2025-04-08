Зірка "Поліцейської академії" Стів Гуттенберг розлучається з дружиною

Стів Гуттенберг із дружиною / © Associated Press

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Американський актор та продюсер Стів Гуттенберг, який зіграв роль курсант Кері Магоуні у фільмі "Поліцейська академія”, розлучається з дружиною, журналісткою Емілі Гуттенберг.

Ініціатором розриву став саме артист, про що з офіційних документів стало відомо виданню TMZ. Стів Гуттенберг подав на розлучення 4 квітня. Як причину він вказав “непримиренні розбіжності”.

Стів Гуттенберг із дружиною / © Associated Press

До слова, актор, якому нині 66 років, прожив у шлюбі з молодою дружиною протягом шести років. Спільних дітей у подружжя немає. Тим не менш, перед одруженням вони підписували шлюбну угоду, згідно з якою Гуттенберг має виплачувати колишній обраниці аліменти.

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Нагадаємо, торік ще одне голлівудське подружжя приголомшило новиною про розлучення. Йдеться про співачку Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека. Нещодавно артист вперше назвав причину їхнього розлучення. Також актор поділився, якою його колишня дружина є насправді.