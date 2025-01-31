Зірка "Постукай у мої двері" Ханде Ерче порозважала росіян у центрі Москви

Зірка "Постукай у мої двері", турецька акторка Ханде Ерче приїхала до Росії.

Так, знаменитість не зупинили криваві злочини окупантів, тож вона цинічно попозувала на російському світському заході. Подія була організована в рамках промо-туру фільму, де Ханде зіграла головну роль. Разом з нею був і її колега, актор Бариш Ардуч.

Ханде Ерче та Бариш Ардуч в Росії

Артистка цинічно вийшла на червону доріжку та весело обіймалася й спілкувалася з російськими прихильниками. Ба більше, під час пресконференцій Ерче зробила декілька приголомшливих заяв. Зокрема, зізналася у прихильності до архітектури Красної площі та висловила бажання зіграти Анну Кареніну в екранізації однойменного роману Толстого.

Ханде Ерче та Бариш Ардуч в Росії

Ханде Ерче та Бариш Ардуч в Росії

Крім того, Ханде настільки відчула себе близькою з росіянами, що їй закортіло переглянути стрічку "Анора". Як відомо, у фільмі, який номінований на премію "Оскар", знялася низка російських акторів.

До слова, раніше редакція ТСН.ua розповідала що відомо про скандального росіянина Юрія Борисова, який зіграв роль у фільмі "Анора" і водночас внесений до списку "Миротворець". Ім'я актора неочікувано з'явилося в списку номінантів "Оскара" в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану".

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