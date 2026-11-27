Аристарх Венес

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Зірка пропагандистського серіалу «Кадети», російський актор Аристарх Венес поплатився за підтримку розв’язаною Росією війни на українських землях.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 26 листопада внесла путініста до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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Відповідне рішення було ухвалене після аналізу медіа та соціальних мереж. Так, Аристарх Венес є активним прихильником загарбницької політики диктатора путіна. Актор бере участь у пропагандистьких заходах, просуває кремлівські наративи та грає в провладних картинах, одна з яких взагалі знімалась в Маріуполі.

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Аристарх Венес у пропагандистському серіалі «Кадети»

Взагалі, Аристарх Венес активно їздить на тимчасово окуповані території України. Там він бере участь у культурно‑пропагандистських заходах та виправдовує розв’язану війну. Окрім того, артист ще й допомагає загарбникам, чим безпосередньо спонсорує жахливу війну. Він збирає окупантам так звану гуманітарну допомогу та героїзує їхні злочини на території України.

Зазначимо, не лише росіяни підтримують війну в Україні. Серед путіністів ще й уродженці України, як от, наприклад, скандальний шоумен Микита Джигурда. Щоправда, зраднику зараз несолодко живеться в РФ. Нещодавно путініста екстрено забрали до реанімації з інфарктом.

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