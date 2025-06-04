Зірка "Рабині Ізаури" Сантуш, яка була в Україні та захоплювалася Києвом, обурила приїздом до Москви

Луселія Сантуш

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Бразильська акторка Луселія Сантуш, яка 2018 року бувала в Україні та неабияк захоплювалася Києвом, обурила приїздом до Росії.

Зокрема, вона побувала в столиці країни-агресорки Москві. Про свою подорож до РФ акторка повідомила в Instagram-stories. Луселія Сантуш опублікувала фото, на якому позує на даху багатоповерхівки. У відмітці артистка вказала, що кадр був зроблений у Москві.

До РФ вона вирішила приїхати не сама. Компанію їй склав син. Він теж публікував фото, як вони прогулюються вулицями Москви та відвідують місцеві ресторани. На одному з кадрів син акторки взагалі показав зображення георгіївської стрічки, яка в Україні від 2017 перебуває під забороною. Ціль свого візиту до Росії вони не повідомляли.

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Луселія Сантуш із сином у Москві

Зазначимо, 2018 року Луселія Сантуш приїздила до України. Зокрема, вона побувала в таких містах, як Харків, Дніпро, Київ, Ужгород, Чернівці та Одеса. Особливо акторка захоплювалася столицею України. До речі, під час візиту до Харкова Луселія навіть співала декілька рядків з пісні "Червона рута". Коли в Україні почалася повномасштабна війна, акторка жодним чином це не коментувала та не засуджувала злочинні дії Росії.

Нагадаємо, нещодавно американський репер Tyga оскандалився приїздом до Росії, де встиг дати концерт. Однак росіяни віддячили йому своєю "особливою гостинністю". У репера просто під час виступу стягнули з пальця коштовний перстень.