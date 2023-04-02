Зірка радянського кіно Калниньш чуттєво заспівав українською "Ніч яка місячна"

Зірка радянського кіно латвійського походження Івар Калниньш, який засуджує розв'язану Росією війну, приємно потішив українських прихильників.

Так, в артиста взяв інтерв'ю український журналіст Дмитро Гордон. Наприкінці бесіди інтерв'юер зазначив, що Калниньш чудово співає і неодноразово це робив під час гастролей в Україні. Тому Гордон попросив актора продемонструвати свої вокальні вміння.

Артист зазначив, що зазвичай співає для душі, адже це його хобі. Натомість заспівати під час інтерв'ю не відмовився. Калниньш майже без акценту виконав українську пісню "Ніч яка місячна".

"Я не вважаю себе якимось співаком, я просто балуюся іноді, особливо останнім часом. Я збираю якісь старенькі мелодії, фіксую їх… Я можу постаратися і заспівати таку", - сказав під час інтерв'ю знаменитість.

У коментарях користувачі були приємно здивовані. Вони подякували актору за підтримку України та зазначили, що він неабияк чуттєво та гарно співає.

Нагадаємо, Івар Калниньш відрікся від Росії, яка розпочала в Україні повномасштабну війну. Актору часто прилітає хейт через його антивоєнну позицію. Нещодавно знаменитість красномовно відповів, що думає про прихильників "руського міра" та СРСР.

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