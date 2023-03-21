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Зірка радянського кіно Калниньш красномовно відповів росіянам на критику через антивоєнну позицію

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
585
Час на прочитання
2 хв
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Зірка радянського кіно Калниньш красномовно відповів росіянам на критику через антивоєнну позицію

Івар Калниньш / Фото: скриншот з відео

Також актор розповів, як у його рідній Латвії реагують на війну в Україні, яку вороже розв'язала Росія.

Зірка радянського кіно латвійського походження Івар Калниньш, який виступив проти війни в Україні, зізнався, що після таких висловлювань йому почали дорікати.

Зокрема, росіяни невдоволені проукраїнською позицією артиста. Вони усіляко намагаються йому дорікнути, шо він знімався у радянському та російському кіно, тож нібито має бути вдячний Росії. Тим часом Калниньш красномовно відповів, що нікому і нічим не зобов'язаний. За його словами, великих гонорарів, про які так голосно кричать хейтери, у СРСР він не отримував.

Івар Калниньш / © скриншот з відео
Івар Калниньш / Фото: скриншот з відео

"Мені кажуть: "Ви ж винні Радянському Союзу, Росії, уряду радянському за все". Я кажу: "Це ви мені винні, ви не доплатили! Хто кому винен ще!". Я теж гордий, а то, подумаєш, я Держкіно повинен щось ще. Вони мільйони заробляли, а нам відкинули смішні (гонорари – прим. ред.). Ми на це йшли, тому що ми - люди творчі, ми можемо працювати і безкоштовно, але безкоштовно для сліпих, а не для шахраїв", - прокоментував актор у інтерв'ю росЗПМ.

Івар Калниньш також розповів, що в його рідній Латвії підтримують Україну та виступають проти війни. За словами актора, владі Росії теж варто було б відмовитися від мрій відродити СРСР, а натомість зайнятися своєю країною.

Івар Калниньш / © скриншот з відео
Івар Калниньш / Фото: скриншот з відео

"Ну не дали комуністи щастя всім народам, треба заспокоїтись. Давайте робити по-іншому. Якщо так хочеться імперію, так зробіть цю імперію на своїй території, освоюйте Сибір", - зазначив знаменитість.

Нагадаємо, Івар Калниньш після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відрікся від всього російського та виступив проти війни. Своїми антивоєнними висловлюваннями знаменитість викликав істерику в прихильників "руського міра".

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Дата публікації
Перегляди
585
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