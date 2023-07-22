Зірка радянського кіно Калниньш з ненавистю відрікся від Росії і розповів, як все російське у світі викликає негатив

Актор особисто був свідком, як проти росіян виступають у світі.

Зірка радянського кіно латвійського походження Івар Калниньш заявив, що раз і назавжди відмовився від знімань у російському кіно.

Під час розмови з Наталею Мосейчук у її YouTube-проєкті Калниньш заявив, що ніколи більше не приїде в рф, навіть після того, як закінчиться повномасштабна війна в Україні:

"Я не поїду взагалі. Я сказав своїм агентам, щоб не чіпали мене. Взагалі в цьому житті", - сказав Івар Калниньш.

Також актор поділився, що останній рік був у нього дуже насиченим в гастрольному плані, він багато де був у Європі та бачив, як скасовують все російське:

"Я поїздив деякими європейськими країнами, останній рік доволі багатий на гастролі був, і все російське викликає неприязнь через цей конфлікт. В Лондоні, наприклад, в автобусі переклад російською мовою прибрали, інші мови залишились, а російською прибрали", - поділився Калниньш.

Нагадаємо, що Івар Калниньш різко засудив криваву політику путіна і публічно підтримав Україну. На закиди росіян актор відповів, що йому начхати, що вони думають, а на чорний список, в який його внесли в рф, йому "насрати". Івар Калниньш також розповів, що в його рідній Латвії підтримують Україну та виступають проти війни.

А декілька місяців тому Івар Калниньш на підтримку України заспівав нашою мовою фрагмент з композиції "Ніч яка місячна".

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