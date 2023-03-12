Зірка радянського кіно відрікся від Росії, а на потрапляння до "чорного списку" в РФ сказав: "Мені наср*ти на це"

Івар Калниньш дуже розлючений на росіян через те, що вони влаштували в Україні.

Зірка радянського кіно латвійського походження Івар Калниньш відверто виступив проти кривавої політики путіна.

Актор з початком повномасштабного вторгнення рф до України рішуче засудив дії російської влади та покинув росію. Наразі артист розірвав усі свої зв'язки з рф, а росіян Калниньш назвав імперіалістами.

Актор наголосив, що він справді багато знімався в російському кіно, але зараз "викинув це з пам'яті", пише один з російських Telegram-видань:

"Так, я багато знімався у радянських та російських картинах. Але зараз я викинув це з пам'яті та забув про це. Нехай вони (росіяни – прим.ред.) наживаються на тому прекрасному, що ми залишили їм", - сказав Калниньш.

Івар Калниньш в молодості / Фото: kino-teatr.ru

Івар Калниньш в молодості / Фото: kino-teatr.ru

Він також заявив, що його не турбує, що він може через свої висловлювання та відкрите засудження російської влади потрапити у так званий "чорний список" в рф:

"Можна я відповім на це "по-французьки"? Мені насрати на це. Є інший світ, який мене цікавить більше. А всі ці імперські замашки росіян смішні у ХХІ столітті. Сьогоднішній режим Росії звалиться як картковий будиночок, як колись Радянський Союз", - наголосив Калниньш.

Івар Калниньш / Фото: kino-teatr.ru

Зазначимо, що Івар Калниньш радянський та латвійський актор театру та кіно. Зіграв у більше ніж 119 телепроєктах. Зокрема, відомий за ролями у таких стрічках, як "Розшукується небезпечний злочинець", "Віра. Надія. Кохання", "Гастролери", "Бальзаківський вік або всі мужики...", "Ризькі канікули", "ТАРС уповноважений заявити".

Івар Калниньш в молодості / Фото: kino-teatr.ru

Івар Калниньш в молодості / Фото: kino-teatr.ru

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