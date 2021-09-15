Зірка реалітішоу Стівен Беар опублікував у Мережі відео сексу зі своєю коханою

Чоловік шокував користувачів.

Зірка британських реалітішоу Стівен Беар шокував прихильників витівкою.

Актор запостив у Мережу відео сексу зі своєю дівчиною, Джессікою Сміт. Так, під час відпочинку з коханою у Туреччині 31-річний чоловік та його 22-річна обраниця зняли порнографічне відео. Його Стівен розмістив на своїй сторінці у Twitter.

У ролику пара займається сексом повністю оголеною на ліжку під музику. Сміт була прикута до ліжка наручниками. Навколо валялися гроші, а на столику, ймовірно, були наркотики.

Стівен Беар та Джессіка Сміт / instagram.com/b19_8ear

Свій допис Беар підписав так: "Крихітко... Ми повинні ховати гроші під ліжком". У відповідь на це, Джессіка написала, що у них там "ділдо".

У коментарях чимало юзерів розкритикували пару за секс-відео. Втім, схоже, закоханих це не турбує. Більше того, Стівен хизувався, що одного разу так заробив мільйон доларів всього за пів доби.

Стівен Беар та Джессіка Сміт / instagram.com/jesslilysmith

Як пише видання The Sun, у Туреччині усі наркотики суворо заборонені, тому тих, хто купує, вживає та зберігає наркотичні речовини, можуть засудити до ув'язнення на термін від двох до п'яти років.

Також актор заявив, що він з дівчиною планують переїхати до Туреччини та одружитися.

Нагадаємо, днями Ірина Сопонару повністю оголилася та нарвалася на критику. Деякі фоловери не оцінили фото акторки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання