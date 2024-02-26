Зірка "Реальної містики" Олена Рєпіна втрапила в скандал за поширення антиукраїнських поглядів

Українська акторка Олена Рєпіна, відома своєю роллю Віри Іванівни у серіалі "Реальна містика", потрапила у скандал через антиукраїнські наративи.

Так, на обурливу ситуацію звернула увагу блогерка Аліна Доротюк. Вона опублікувала відео, на якому Олена зневажає учасників Революції Гідності і вважає цю історичну подію причиною початку повномасштабної війни:

"Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Проклятий Майдан!", - зазначила акторка.

Олена Рєпіна. Фото: Facebook Олени Рєпіної

Окрім того, на своїй Facebook-сторінці Рєпіна продовжує ділитися своїми неоднозначними роздумами у дописах. Зокрема, запитує "чому за вісім років ніхто мирно не врегулював конфлікт ". І додає, що "зневажає війну" і її "серце зупиняється на кладовищі".

"Для мене війна почалася 13 квітня 2014 року. Було нестерпно боляче і не зрозуміло чому, чому у нас? Чому діти Донбасу стали личинками колорада... І чому так круто перевернули історію? І люди, які перемогли фашизм, стали ворогами? І віра, якою хрещена наша земля князем Володимиром, стала непотрібною? І чому за вісім років, ніхто не захотів мирно врегулював конфлікт?", - йдеться в одному з дописів знаменитості.

Олена Рєпіна. Фото: Facebook Олени Рєпіної

Наразі акторка продовжує грати ролі в театрах у Києві.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч пригадала, як зустріла війну в укритті з відомим казахським репером Jah Khalib і його вагітною дружиною, а потім він продався Росії за криваві рублі.

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