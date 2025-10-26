ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Рівердейлу" Каміла Мендес виходить заміж після трьох років роману

Бойфренд акторки Руді Манкузо освідчився їй у доволі оригінальний спосіб.

Валерія Гажала
Каміла Мендес і Руді Манкузо

Каміла Мендес і Руді Манкузо / © Associated Press

Американська акторка Каміла Мендес, відома глядачам як Вероніка Лодж із серіалу «Рівердейл», сказала «так» своєму коханому — музиканту, ютуберу та актору Руді Манкузо.

Щасливою звісткою акторка поділилася в Instagram. Вона опублікувала серію фото з моменту освідчення та поділилася емоціями того вечора. Як стало відомо People, 33-річний Манкузо освідчився 31-річній зірці в Лос-Анджелесі і влаштував для неї справжній сюрприз.

«Вона гадала, що йде на день народження подруги, але натомість потрапила особливу подію — заручини. Він зробив це дуже по-особливому. Їхня історія кохання, як романтичний фільм, у якому вони грають головні ролі», — розповіло джерело виданню.

Каміла Мендес і Руді Манкузо / © instagram.com/camimendes

Каміла Мендес і Руді Манкузо / © instagram.com/camimendes

Каміла Мендес і Руді Манкузо / © instagram.com/camimendes

Каміла Мендес і Руді Манкузо / © instagram.com/camimendes

Освідчення пролунало у присутності найближчих друзів і родини. Руді підготував усе до дрібниць — від музики до символічного кільця з великим діамантом. Свято тривало до пізньої ночі. А після урочистостей новоспечені наречені навіть заскочили на вечірку до актора Глена Пауелла, де всі гості були у спортивних костюмах і з келихами текіли.

До слова, закохані вперше з’явилися разом у публічному просторі ще 2022-го, коли Каміла поділилася фото з Руді в Instagram. Тоді вони не коментували свій роман, але їхні погляди говорили все самі за себе. Через кілька місяців акторка офіційно підтвердила стосунки, запостивши кадри з поцілунком у День усіх закоханих.

