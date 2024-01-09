Зірка "Рятувальників Малібу" Ніколь Еггерт хвора на рак другої стадії

Американська акторка, зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Ніколь Еггерт зізналася, що вона бореться з раком молочної залози, як і її колега Шеннен Догерті, у якої хвороба вже розповсюдилася на кістки.

Так, на початку грудня 2023 року у 51-річної знаменитості діагностували крибриформний рак грудей другої стадії.

Ніколь поділилася, що відвідала лікарів після того, як помітила різкі зміни у своєму організмі. За її словами, минулої осені вона погладшала на 11 кілограмів і постійно відчувала "гострий біль" у лівій молочній залозі. Тоді вона припускала, що так настає менопауза, але після самообстеження грудей Еггерт відчула невелику гулю всередині. Зрештою, вона негайно подзвонила своєму лікарю й повідомила про це.

Ніколь Еггерт / Фото: Associated Press

"Це справді було хвилююче і боляче. Я негайно пішла до свого лікаря, і вона направила мене на термінове обстеження. Але проблема була в тому, що я просто не могла записатися на прийом. Все було заброньовано. Тому мені довелося чекати до кінця листопада, щоб це зробити", - розповіла акторка People.

Через деякий час Ніколь все ж зробила мамографію та три біопсії. І результати були невтішними. Вони підтвердили здогадки про рак. Це дуже вдарило по емоційному стану зірки, втім вона відчайдушно вірить на краще.

"Я завжди читаю цитати, які надихають, та роблю інші банальні речі, але це мені справді допомагає", - поділилася акторка.

Ніколь Еггерт / Фото: Associated Press

Тепер онкохвора Еггерт чекає на операцію з видалення пухлини та хіміотерапію.

"Питання лише в тому, чи мені потрібно пройти лікування до операції, чи можна провести операцію, а після неї вже лікування. У мене паніка. Я постійно думаю: "Просто витягніть це з мене", - зізналася Ніколь.

До слова, її подруга вже відкрила збір коштів, щоб допомогти якомога скоріше видужати Еггерт, яка до того ж самостійно виховує двох дітей.

Нагадаємо, нещодавно онкохвора Шеннен Догерті відверто поділилася, як зі своїм ексчоловіком намагалася завагітніти до та під час лікування раку.

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