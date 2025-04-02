Зірка "Сам удома" Калкін шокував, як через батька хотів до в’язниці і чому не розмовляє з ним 30 років

Маколей Калкін / © Associated Press

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Американський актор Маколей Калкін, який прославився завдяки ролі у фільмі “Сам удома”, шокував, як через батька хотів потрапити до в’язниці та чому не спілкується з ним вже 30 років.

Артист неодноразово визнавав, що в нього з рідною людиною жахливі стосунки. На подкасті Sibling Revelry актор зазначив, що з роками їхні взаємини не змінилася в кращий бік. І от вже понад 30 років, як артист не спілкується з батьком Кітом Калкіним. Маколей називає свого тата жахливою людиною, яка в дитинстві чинила на нього психологічний тиск та морально і фізично знущалася. Калкін також додав, що з батьком не хочуть мати нічого спільного ані його інші діти, ані онуки.

“Я не розмовляв з ним близько 30 з чимось років. Він на це заслуговує. У нього семеро дітей, а тепер у нього четверо онуків, і ніхто з них не хоче мати з ним нічого спільного”, — відверто говорить актор.

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Маколей Калкін / © Associated Press

Маколей Калкін також пригадав період розлучення його батьків. Тоді вони судилися щодо опіки над спільними дітьми. Маколей пригадував, що не хотів після розлучення батьків бачитися з батьком. Аби уникнути цього, актор був навіть готовий просити суддю посадити його до в’язниці.

“Я сказав своєму адвокату: “Так, я не буду цього робити“. Він сказав: “Ти знаєш, це неповага до суду“. Я кажу: “Гаразд. А як щодо цього? Я кидаю виклик судді, щоб він посадив мене до в’язниці за те, що я не хочу відвідувати свого батька-кривдника“, — пригадав актор.

Зазначимо, Маколей Калкін раніше говорив про свої жахливі стосунки з батьком, які зіпсувалися в дитинстві. Кіт Калкін намагався зробити з сина зірку кіно, тож змушував його виснажливо працювати. Коли ж Маколей просив про перерву, його батько відмовляв йому, аргументуючи це тим, що хлопець має заробляти кошти для сім’ї. Коли батьки розлучилися, артист пішов з кіно, повернувшись на екрани через 10 років. Зараз Маколей Калкін майже не знімається.

Нагадаємо, нещодавно дружина зірки “Сам удома” присоромила його. Акторка Бренда Сонг назвала дві базові навички, які виявилися відсутніми в Маколея.